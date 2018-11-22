Бывший декан Волгоградского института бизнеса останется под арестом



Наталья Долгова — бывший декан юридического факультета Волгоградского института бизнеса останется под стражей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда. Защитник обвиняемой ходатайствовал о домашнем аресте, но суд решил иначе.

Долгова обвиняется в создании организованной группы, целью которой являлось получение денег от студентов за «хорошие оценки». Как выяснило следствие, получить зачет или сдать экзамен можно было за разные деньги: от 5 до 23 тысяч рублей. За 2 года на банковский счет только одного из членов группы поступило около 2 миллионов рублей.