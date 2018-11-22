Расследования

Бывший декан Волгоградского института бизнеса останется под арестом

Расследования 22.11.2018 18:30
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22.11.2018 18:30


Наталья Долгова — бывший декан юридического факультета Волгоградского института бизнеса останется под стражей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда. Защитник обвиняемой ходатайствовал о домашнем аресте, но суд решил иначе.
Долгова обвиняется  в создании организованной группы, целью которой являлось получение денег от студентов  за «хорошие оценки». Как выяснило следствие, получить зачет или  сдать экзамен можно было за разные деньги:  от 5 до 23 тысяч рублей. За 2 года на банковский счет только одного из членов группы поступило около 2 миллионов рублей. 

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