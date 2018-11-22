Компания «Волгоград-Восток-Сервис» предостерегла о рисках использования средств защиты неизвестного происхождения
Экономика 22.11.2018 18:38 Реклама
723 0
22.11.2018 18:38
Семинар по средствам индивидуальной защиты органов дыхания прошел сегодня в Волгограде. Мероприятие организовано компаниями «ЗМ-Россия» и «Волгоград-Восток-Сервис» для представителей предприятий и организаций региона.
«Восток-Сервис» с компанией «3М» являются давними партнерами в сфере охраны труда. Сегодня мы собрались для того, чтобы привлечь внимание к проблеме использования СИЗ неизвестного происхождения. Цель данного мероприятия — повышение осведомленности работодателя и ответственных лиц о рисках использования таких СИЗ. Как не допустить использования СИЗ сомнительного происхождения? Работать с производителем или официальным дистрибьютером таким как Восток-Сервис», — сказала коммерческий директор компании «Волгоград-Восток-Сервис» Ирина Макарова.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
09.11.2018 11:49
13886 26
15.11.2018 11:57
12778 57
13.11.2018 12:42
7498 15
Волгоградский губернатор пришел к рабочим "Красного Октября"22.11.2018 17:21
Власти готовятся купить акции «Корпорации развития Волгоградской области» за 300 млн рублей22.11.2018 14:21
В жилищном строительстве Волгоградской области наметился спад21.11.2018 17:03
"Волгоград Арену" освободили от налога на землю еще на три года21.11.2018 15:22
Волгоградская гордума повысила расходы на питание официальных делегаций21.11.2018 13:04
ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов наличными21.11.2018 11:54
Россельхозбанк: льготный режим кредитования обеспечил своевременное проведение сезонных работ20.11.2018 12:51
КСП Волгограда увидела потенциал для роста доходов «Метроэлектротранса»20.11.2018 09:31
Ситуацию на волгоградском предприятии-банкроте "Красный Октябрь" обсуждают в Москве19.11.2018 18:03
В первом доме жилого комплекса «Парк Арена» в Волгограде продано более 70% квартир19.11.2018 17:00
«Мусорный» регоператор Волгоградской области выделил 150 миллионов рублей для сбора денег с населения18.11.2018 10:01
ВТБ профинансирует АО «СМУ-Дондорстрой» на 4 млрд рублей16.11.2018 13:44
Конкурсному управляющему волгоградского "Красного Октября" дали "зеленый свет"15.11.2018 17:11
Nemoloko покоряет высокую кухню15.11.2018 13:59
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон15.11.2018 11:57
Реклама