Экономика

Компания «Волгоград-Восток-Сервис» предостерегла о рисках использования средств защиты неизвестного происхождения

Экономика 22.11.2018 18:38 Реклама
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22.11.2018 18:38


Семинар по средствам индивидуальной защиты органов дыхания прошел сегодня в Волгограде. Мероприятие организовано компаниями «ЗМ-Россия» и «Волгоград-Восток-Сервис» для представителей предприятий и организаций региона.
«Восток-Сервис» с компанией «3М» являются давними партнерами в сфере охраны труда. Сегодня мы собрались для того, чтобы привлечь внимание к проблеме использования СИЗ неизвестного происхождения. Цель данного мероприятия — повышение осведомленности работодателя и ответственных лиц о рисках использования таких СИЗ. Как не допустить использования СИЗ сомнительного происхождения? Работать с производителем или официальным дистрибьютером таким как Восток-Сервис», — сказала коммерческий директор компании «Волгоград-Восток-Сервис» Ирина Макарова.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».


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