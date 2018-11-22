Компания «Волгоград-Восток-Сервис» предостерегла о рисках использования средств защиты неизвестного происхождения





Семинар по средствам индивидуальной защиты органов дыхания прошел сегодня в Волгограде. Мероприятие организовано компаниями «ЗМ-Россия» и «Волгоград-Восток-Сервис» для представителей предприятий и организаций региона.

«Восток-Сервис» с компанией «3М» являются давними партнерами в сфере охраны труда. Сегодня мы собрались для того, чтобы привлечь внимание к проблеме использования СИЗ неизвестного происхождения. Цель данного мероприятия — повышение осведомленности работодателя и ответственных лиц о рисках использования таких СИЗ. Как не допустить использования СИЗ сомнительного происхождения? Работать с производителем или официальным дистрибьютером таким как Восток-Сервис», — сказала коммерческий директор компании «Волгоград-Восток-Сервис» Ирина Макарова.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».