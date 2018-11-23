Общество

На глазах властей жителям Волгоградской области перекрыли дорогу на сельское кладбище

Общество 23.11.2018 09:21
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23.11.2018 09:21

 
Больше года жители поселка областной сельскохозяйственной опытной станции пишут обращения местным властям и прокурорам с просьбой «открыть» им дорогу к сельскому кладбищу, которой они пользовались несколько десятилетий. Как сообщили ИА «Высота 102» жители поселка, дорога общего пользования, которая примыкает к ограждению кладбища, при межевании вошла в границы СНТ «Долина». При этом нормы СанПиНа в отношении санитарно-защитных зон соблюдены не были. И вот правление данного общества решило дорогу перекрыть, самовольно поставив барьерное ограждение около ограды кладбища. Заехать на территорию невозможно: ни песок завести, ни человека похоронить, ни к могиле подъехать. Весь транспорт останавливается у ворот. 
Поначалу власти твердо обещали людям: решим проблему, не волнуйтесь. Но дальше слов дело не пошло. А теперь глава Новожизненского сельского поселения Юрий Клочков на противозаконные действия, нарушающие конституционные права граждан, заявляет, что даже если сегодня установить санитарно-защитную зону, то, цитируем его ответ, «это не обяжет правление СНТ «Долина» ликвидировать барьер, установленный на дороге, т.к. по своему функциональному назначению санитарно-защитная зона сама должна являться защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности собственников садовых участков СНТ «Долина» при эксплуатации кладбища в штатном режиме».
«Судя по его словам, получается, что администрация Новожизненского сельского поселения не считает возможным выполнять положения СанПиН, и грудью встало на защиту дачного общества? В таком случае почему решение этого вопроса отдано ему на откуп? Нас эти вопросы очень волнуют, но ответов на них нет до сих пор», - рассказывают селяне. Более того, по их словам, в ответе утверждается, что правовые основания для ликвидации барьера, находящегося на территории СНТ «Долина», у администрации поселения на сегодняшний день отсутствуют. По словам жителей, это не соответствует действительности, так как барьер возведен не на территории СНТ «Долина» и все правовые основания для его ликвидации имеются».
Так посчитали и в прокуратуре Городищенского района, которой 20 октября 2018 года в адрес главы администрации Новожизненского сельского поселения было внесено представление об устранении нарушений закона, которое «подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению  допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих», - говорилось в документе. 
Однако до сегодняшнего дня, - рассказывают жители, - власти пальцем не пошевелили, чтобы предпринять меры по устранению выявленных нарушений. А когда снова обратились в надзорный орган, там им ответили: «По доводам вашего обращения оснований для принятия повторных мер прокурорского реагирования не имеется».
В настоящее время селяне написали письмо в аппарат Уполномоченного по правам человека Волгоградской области и очень надеются, что им помогут решить проблему, которая касается практически каждого человека, проживающего в поселке. 


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