Аналитика

"От плесени дышать нечем": волгоградцы буквально выживают в разрушающемся общежитии

Аналитика 22.11.2018 20:08
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22.11.2018 20:08



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в волгоградском «Роторе» грядут изменения в составе, новые подробности уголовного дела волжского убийцы-расчленителя, мобилизация волгоградской властии другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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