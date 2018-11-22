Под Волгоградом взорвали авиабомбу весом в полтонны

Происшествия 22.11.2018 17:44
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22.11.2018 17:44
Сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России ликвидировал 500 кг фугасную авиационную бомбу времен войны, обнаруженную на территории бывшего тракторного завода в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, ФАБ-500 вывезли за пределы города и уничтожили путем подрыва.
Напомним, ранее сообщалось, что на территории бывшего тракторного завода найдена ФАБ-250. Однако, как выяснилось, авиабомба оказалась в два раза крупнее. Обнаружили боеприпас два дня назад при проведении земляных работ.
Отметим, что это уже 17 авиационная бомба, найденная на территории Волгоградской области в текущем году.
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