Под Волгоградом взорвали авиабомбу весом в полтонны





Сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России ликвидировал 500 кг фугасную авиационную бомбу времен войны, обнаруженную на территории бывшего тракторного завода в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, ФАБ-500 вывезли за пределы города и уничтожили путем подрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории бывшего тракторного завода найдена ФАБ-250. Однако, как выяснилось, авиабомба оказалась в два раза крупнее. Обнаружили боеприпас два дня назад при проведении земляных работ.

Отметим, что это уже 17 авиационная бомба, найденная на территории Волгоградской области в текущем году.