Трейдер Ларри Уильямс поделится инвестиционными идеями с россиянами

Экономика 23.11.2018 08:08 Реклама
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23.11.2018 08:08
Легендарный финансист выступит перед российскими инвесторами на онлайн-конференции «Открытие Брокер», сообщили ИА «Высота 102» организаторы.
Ларри Уильямс – один из самых известных профессиональных трейдеров в мире. Автор бестселлеров о собственной методике работы на срочном рынке, ведущий семинаров и тренингов. Он получил широкую известность в мире финансов после своей победы в мировом чемпионате по торговле фьючерсами Robbins World Cup в 1987 году, получив за год 11 376%1 прибыли.
24 ноября легендарный американский трейдер, заработавший миллионы на биржевых операциях примет участие в большой онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов с Ларри Уильямсом ».
Несколько лет назад Ларри Уильямс приезжал в Россию —по приглашению «Открытие Брокер» и Московской биржи. Тогда конференция была организована для широкого круга российских инвесторов. В этот раз было решено изменить формат мероприятия — телемост позволяет значительно расширить круг участников, предоставив возможность услышать идеи успешного трейдера в авторском изложении.
«Мы надеемся, что, несмотря на разницу во времени, наша конференция вызовет небывалый интерес в финансовом сообществе, и станет одним из самых запоминающихся событий года», – говорит начальник управления маркетинга «Открытие Брокер» Татьяна Зворыгина.
Надежды более чем оправданы, учитывая программу конференции: в ходе трансляции Уильямс обещает не только рассказать о своей уникальной методике «считывания» рынка, объяснить, как распознать торговые сигналы и предугадать движение котировок, но и поделиться собственными инвестиционными идеями и прогнозами того, что будет происходить с акциями и валютой в ближайшей и долгосрочной перспективе.
А ещё российские инвесторы получат возможность задать Ларри на интересующий вопрос при регистрации на конференцию. В ходе мероприятия запланирована сессия «Вопрос-ответ», на которой спикер ответит на наиболее волнующие аудиторию запросы.
Для участия в онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов с Ларри Уильямсом» необходимо зарегистрироваться на сайте «Открытие Брокер» и оплатить участие. Посмотреть трансляцию можно в любой точке мира, достаточно иметь выход в интернет. Начало мероприятия в 12:00 по местному времени 24 ноября. Во время конференции будет работать профессиональный синхронный переводчик.
АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации. Не является офертой. На правах рекламы.
1 https://www.worldcupchampionships.com/live-stats-3-2-2
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