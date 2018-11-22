Волгоградский губернатор пришел к рабочим "Красного Октября"





Условия, в каких работают сотрудники металлургического комбината "Красный Октябрь" в Волгограде, сегодня оценил губернатор. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона Андрей Бочаров осмотрел рабочие места, бытовые помещения, раздевалки и душевые в ходе своего очередного визита на предприятие. Состояние мест, где рабочие должны отдыхать, переодеваться и принимать душ, вызвало у главы региона негодование. "Здесь можно снимать "Сталкер", - заявил Андрей Бочаров. - Можете оценить "заботу" собственника о сотрудниках, когда десятки тысяч долларов выводились из предприятия, а людям не могли создать человеческие условия для работы. У меня вопрос - куда смотрели Роструд и другие профильные контролирующие структуры?"









Предприятие, которое в начале ноября было признано банкротом, продолжает работать и выполнять заказы. Напомним, что на прошлой неделе власти региона оказали помощь "Красному Октябрю" в выплате зарплаты рабочим. С такой просьбой обращался конкурсный управляющий. Губернатор сегодня выразил надежду, что на следующую зарплату предприятие деньги найдет само благодаря активной работе и заказам.









Напомним, 8 ноября арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК "Красный Октябрь" банкротом и ввел на полгода конкурсное производство из-за долгов по налогам в 600 миллионов рублей. Владельцу ВМК "Красный Октябрь" Дмитрию Герасименко предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. В настоящее время беглый собственник предприятия-банкрота скрывается от российского правосудия на Кипре.



