



«Признайте наш дом аварийным, или попробуйте провести здесь хотя бы день без угрозы для жизни», - жители бывшего общежития в Тракторозаводском районе Волгограда уже в который раз обращаются с такой просьбой к чиновникам. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, дом №6 по ул. Дегтярева, который уже давно стал живой иллюстрацией к фильму ужаса, все больше разрушается от двух стихий – воды и пламени. Уже несколько лет подвал в доме затоплен, а все, что последний раз сделали коммунальщики – это проделали дырку в подвале, чтобы вода сама ушла куда-нибудь. Но вода не уходит, откачивать же ее не собираются. В общежитии круглогодично живут комары, вольготно себя чувствуют тараканы и мокрицы.









Из-за сырости в жилых комнатах вовсю цветут грибок и плесень. Издалека плесень на стенах можно принять за узор. Бороться с этим бесполезно, каждый день всё повторяется снова. Другой визитной карточкой дома является сырой и прогнивший пол. Дырки заделываются подручными средствами, иначе есть риск провалиться в затопленный подвал. Множество проводов в доме не изолированы и висят буквально над головой. Управляющие компании даже не думают заниматься зданием, к тому же они меняются как перчатки.

Но дом не только утопает в сырости, но и периодически горит. Последний такой пожар произошел здесь в конце октября. Но на такие «мелочи» здесь никто уже не обращает внимание, как никто и не разбирает пожарища. Сейчас дом больше похож на катакомбы - голые кирпичи, штукатурка, заколоченные окна, обваливающийся фасад. На углу здания висит табличка с гордым сообщением о проведенном ремонте двора, видимо, про сам дом чиновники забыли. Реакции на просьбы и жалобы никакой нет. Чиновники по-прежнему считают, что дом пригоден для проживания, а потому аварийным его не признают. «Они, наверное, ждут, что мы сами отсюда убежим, как тараканы. Но многим людям идти некуда. Поэтому и терпим все эти ужасы. Видимо, у нас судьба такая – погибнуть под завалами нашей общаги», - грустно констатируют люди.











