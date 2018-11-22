В Волгограде - новый начальник управления МВД





Сегодня личному составу Управления МВД России по городу Волгограду представлен новый руководитель. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, Управление возглавил полковник полиции Павел Гищенко. До этого назначения он возглавлял Управление МВД России по г. Волжскому.

Павел Иванович Гищенко родился в 1976 году в Нехаевском районе Волгоградской области. Имеет два высших образования: окончил Волгоградский государственный педагогический Университет, Волгоградскую академию МВД России (с отличием), Академию управления МВД России (с отличием).