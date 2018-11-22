В Волгограде - новый начальник управления МВД

Общество 22.11.2018 16:24
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22.11.2018 16:24
Сегодня личному составу Управления МВД России по городу Волгограду представлен новый руководитель. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, Управление возглавил полковник полиции Павел Гищенко. До этого назначения он возглавлял Управление МВД России по г. Волжскому.
Павел Иванович Гищенко родился в 1976 году в Нехаевском районе Волгоградской области. Имеет два высших образования: окончил Волгоградский государственный педагогический Университет, Волгоградскую академию МВД России (с отличием), Академию управления МВД России (с отличием).
В органах внутренних дел служит с 1997 года. Начинал службу с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД по Быковскому району. В период времени с 2011 г. по 2013 г. занимал должность начальника отдела МВД России по Дубовскому району. С 2013 года - начальник Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский". С мая 2017 года - начальник Управления МВД России по городу Волжскому.
За период прохождения службы в ОВД дважды направлялся в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден ведомственными наградами.
Возглавлявший до 22 ноября т.г. Управление МВД России по г. Волгограду полковник полиции Алексей Гусев продолжит службу в аппарате регионального Главка МВД в должности заместителя начальника полиции.
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