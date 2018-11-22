В Волгоградской области мошенники ловят жертв на «пенсионной волне»

Расследования 22.11.2018 16:12
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22.11.2018 16:12
Огромные компенсации из негосударственных пенсионных фондов обещают аферисты жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", заманчивые предложения поступают волгоградцам по электронной почте или в виде смс.
Некая организация с громким названием "Национальный отдел возвратов пенсионных накоплений" сухо информирует, что вам доступен возврат скрытых пенсионных накоплений из негосударственных пенсионных фондов. А сумма компенсации, которую можно получить, составляет до 500 000 рублей (!). Далее предлагается пройти по ссылке, чтобы "проверить данные о доступных начислениях и узнать точную сумму".
Отметим, что мошенники сделали все для того, чтобы им поверили. Сайт, куда переносит ссылка, с первого взгляда выглядит дорого и солидно: российский триколор, качественные фотографии и впечатляющие цифры о доступных накоплениях для возврата, выплаченных и начисленных средствах. Такая "обертка" вряд ли вызовет подозрение. Тем более, как указано на этом сайте, чтобы проверить наличие доступных к выплате средств необходим лишь компьютер, подключенный к Интернету, и паспорт.
Однако в Пенсионном фонде Волгограда и Волгоградской области однозначно заявляют, что это - мошенники.
"В последнее время, чтобы поймать на крючок доверчивых граждан аферисты применяют схемы, в которых предлагают получить те или иные выплаты. Например, в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить "наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов" или "получить возврат скрытых пенсионных накоплений". После такой "проверки" в каждом случае выясняется, что человек гарантированно может получить порядка 100-300 тысяч рублей. А чтобы эти деньги перевели, нужно оплатить доступ к базам данных и сообщить свои персональные сведения. Конечно же, никаких выплат после перевода денег аферистам люди не получают", - рассказали "Высоте 102" в Отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области, куда жители региона жалуются на мошеннические действия неизвестных лиц.
В ОПФ по Волгоградской области отмечают, что доверять необходимо только официальной информации, размещенной на сайте Пенсионного фонда России (www. pfrf. ru) .
В региональном главке МВД сообщили, что с деятельностью "Национального отдела возвратов пенсионных накоплений" пока незнакомы. Между тем, в полицию практически ежедневно обращаются граждане, пострадавшие от лжесотрудников негосударственных пенсионных фондов. Полицейские советуют не реагировать на подозрительные письма и смс, и сразу удалять их.
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