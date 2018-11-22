Волгоградский "Ротор" продолжит сезон в новом составе

Спорт 22.11.2018 14:55
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22.11.2018 14:55
Главный тренер ФК «Ротор» подтвердил слухи о грядущих изменениях в составе команды. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», Роберт Евдокимов заявил сегодня на открытой тренировке волгоградских футболистов. Однако, какие именно изменения ожидают команду, он не уточнил. Новый состав будет объявлен после окончания осенней части ФНЛ. Напомним, ранее в соцсетях появилась информацию о том, что команду покинут Максим Карпов, Денис Якуба, Камиль Муллин и Артём Самсонов. В данный момент игроки готовятся к последней домашней игре с ФК «Шинник». Футболисты и тренеры призвали болельщиков прийти поболеть за команду, несмотря на холодную погоду. Игра состоится в эту субботу в 14.00 на стадионе «Волгоград Арена».
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