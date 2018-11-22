Со строителя стадиона «Волгоград Арена» требуют почти 1 миллион рублей за испорченные краской автомобили
Общество 22.11.2018 14:47
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22.11.2018 14:47
Почти в 1 миллион рублей оценила волгоградская фирма ущерб, нанесенный двум элитным иномаркам, которые, как утверждает владелец, были испорчены в результате покраски стадиона «Волгоград Арена» осенью прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы арбитражного суда Волгоградской области, в ООО «Ломбард Руно» подсчитали, что восстановительный ремонт автомобиля BMW 525D обошелся в 246 тысяч рублей, автомобиля BMW Х6 – в 535 тысяч рублей. Кроме того, еще в 201 тысячу рублей оценена утрата товарной стоимости.
Первоначально ответчиками выступали облкомимущество и ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Затем в качестве соответчиков были привлечены АО «Стройтрансгаз», а также две фирмы «Альтаир» и «Мидов».
Владелец люксовых автомобилей считает, что машины пострадали в результате нанесения краски во время работ на стадионе «Волгоград Арена». Напомним, осенью прошлого года эта история вызвала общественный резонанс. Так, волгоградцы жаловались, что на припаркованных в центре города автомобилях появились капли краски. В частности, такие случаи фиксировались на улицах Батальонная, Чуйкова, проспекте Ленина. Среди пострадавших был, например, волгоградский бизнесмен Андрей Куприков, который рассказал, что в автомастерской лишь чудом удалось «отмыть» его новенький «Лексус» от брызг краски. Между тем, в АО «Стройтрансгаз» предупреждали о проведении работ по покраске металлоконструкций стадиона, заверяя, что эта краска – безвредна и безопасна для человека. Но, вероятно, она оказалась не такой уж и безвредной для автомобилей. Чтобы ответить на вопрос, были ли испорчены автомобили в результате работ, которые проводились на стадионе «Волгоград Арена», в рамках рассмотрения дела была назначена химическая экспертиза. О ее результатах станет известно на следующем заседании – в декабре этого года.
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