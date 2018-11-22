Волгоградец устроил пожар и взрыв в гараже матери из-за обиды

Происшествия 22.11.2018 13:27
1042 3
22.11.2018 13:27
Полиция задержала 32-летнего жителя Ворошиловского района, который подозревается в поджоге автомобиля на территории домовладения, где он проживал с матерью. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, пожар произошел 20 ноября этого года в частном доме на ул. Долгорукова. В результате полностью сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль "Renault Logan".
Установлено, что имущество сгорело из-за умышленного поджога, который совершил 32-летний сын хозяйки домовладения. Женщина пыталась остановить сына, который хотел сесть за руль в нетрезвом состоянии. Она забрала у него ключи от иномарки. Данный факт разозлил мужчину. Он смочил тряпку бензином, бросил ее на капот авто и поджег. Через некоторое время в гараже раздался взрыв - там стоял газовый баллон. В результате гаражная постройка была разрушена, а машина полностью сгорела. К счастью, никто не пострадал.
Поджигателю за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога грозит до 5 лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
45519 4
23.10.2018 09:22
24075 26
19.11.2018 15:28
6509 3
Многодетная мать в Волгоградской области подозревается в хладнокровном убийстве22.11.2018 12:54
Происшествия 22.11.2018 12:54
3151 Обсудить
В Волгоградской области следователи ищут автора рассылки интимных фото несовершеннолетней22.11.2018 11:05
Происшествия 22.11.2018 11:05
1586 8 Обсудить
В Волгограде «Газель» сбила студента22.11.2018 09:58
Происшествия 22.11.2018 09:58
1025 2 Обсудить
На дачах в Волжском потушили крупный пожар22.11.2018 09:16
Происшествия 22.11.2018 09:16
876 Обсудить
В Волгоградской области участковый законно применил силу в отношении семейного дебошира21.11.2018 16:52
Происшествия 21.11.2018 16:52
2636 0 Обсудить
На севере Волгограда поймали похитителя автомобильных колес21.11.2018 11:23
Происшествия 21.11.2018 11:23
1726 8 Обсудить
В Волгограде "Приора" врезалась в маршрутку, есть пострадавшие21.11.2018 10:17
Происшествия 21.11.2018 10:17
1612 2 Обсудить
Полицейские задержали волгоградца с наркотиками в кармане21.11.2018 10:01
Происшествия 21.11.2018 10:01
1464 1 Обсудить
В Волгограде ищут спровоцировавшего ДТП с троллейбусом водителя-лихача21.11.2018 09:44
Происшествия 21.11.2018 09:44
1410 2 Обсудить
В Кировском районе Волгограда бушует природный пожар20.11.2018 18:03
Происшествия 20.11.2018 18:03
3482 5 Обсудить
В Крыму задержан находящийся в федеральном розыске волгоградец-рецидивист20.11.2018 16:05
Происшествия 20.11.2018 16:05
3078 0 Обсудить
В Волгограде эпично горит свалка рядом с жилыми домами20.11.2018 14:17
Происшествия 20.11.2018 14:17
2163 3 Обсудить
В Волгограде у элитной иномарки в ДТП оторвало колесо20.11.2018 12:58
Происшествия 20.11.2018 12:58
3281 8 Обсудить
В Волгограде задержали автовора20.11.2018 12:19
Происшествия 20.11.2018 12:19
1679 2 Обсудить
В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюр20.11.2018 12:17
Происшествия 20.11.2018 12:17
3143 6 Обсудить
Реклама