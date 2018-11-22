Волгоградец устроил пожар и взрыв в гараже матери из-за обиды





Полиция задержала 32-летнего жителя Ворошиловского района, который подозревается в поджоге автомобиля на территории домовладения, где он проживал с матерью. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, пожар произошел 20 ноября этого года в частном доме на ул. Долгорукова. В результате полностью сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль "Renault Logan".

Установлено, что имущество сгорело из-за умышленного поджога, который совершил 32-летний сын хозяйки домовладения. Женщина пыталась остановить сына, который хотел сесть за руль в нетрезвом состоянии. Она забрала у него ключи от иномарки. Данный факт разозлил мужчину. Он смочил тряпку бензином, бросил ее на капот авто и поджег. Через некоторое время в гараже раздался взрыв - там стоял газовый баллон. В результате гаражная постройка была разрушена, а машина полностью сгорела. К счастью, никто не пострадал.

Поджигателю за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога грозит до 5 лет лишения свободы.



