Власти готовятся купить акции «Корпорации развития Волгоградской области» за 300 млн рублей





300 млн рублей потратит комитет по управлению госимуществом Волгоградской области на покупку дополнительных акций в «Корпорации развития Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», такую поправку в проект бюджета региона на 2019 год ко второму чтению внес губернатор Андрей Бочаров.

В тексте поправки указано, что дополнительные акции выпускаются в связи с увеличением уставного капитала ОАО «Корпорация развития Волгоградской области». Комитет по управлению госимуществом региона выступает учредителем данной структуры, созданной в 2010 году в целях повышения инвестиционной привлекательности Волгоградской области.

Для финансирования данной закупки предлагается сократить на 200 млн рублей расходы на господдержку общественного транспорта и на 100 млн – на обслуживании госдолга.

Всего ко второму чтению глава региона внес в проект казны 10 поправок. В частности, Андрей Бочаров предлагает дополнительно направить 11,5 млн рублей на разработку проекта берегоукрепления в районе улицы Иркутская в Ворошиловском районе и Авиаторская – в микрорайоне Тулака. 16 млн рублей могут снять со строительства дороги от бульвара 30-летия Победы до центра водных видов спорта в пользу возведения проезда по улице Пожарского в микрорайоне «Санаторный». Обе территории являются новыми жилыми застройками.

26 поправок в бюджет будущего года подготовил депутат облдумы Михаил Таранцов. Парламентарий предлагает увеличить расходы на массовый и детский спорт на 100 млн рублей за счет уменьшения трат на профессиональный спорт. Такие же суммы, как полагает нардеп, необходимо дополнительно направить на обеспечение лекарствами отдельных групп населения, покупку квартир для детей-сирот и газификацию региона. Работу над корректировкой проекта закона о бюджете области на 2019 год в областном заксобрании продолжается.

В первом чтении проект бюджета Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов регпарламент утвердил 15 ноября. В будущем году бюджет впервые за последние годы должен стать бездефицитным. Доходы и расходы казны составляют по 98,2 млрд рублей. В 2020-2021 годах казна и вовсе должна стать профицитной. Объем избытка составит 200 млн рублей в год.



