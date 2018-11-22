Многодетная мать в Волгоградской области подозревается в хладнокровном убийстве





Жительница Палласовки задержана по подозрению в убийстве своего 38-летнего сожителя, с которым она воспитывала четверых детей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, 32-летняя женщина в ходе бытового конфликта нанесла мужчине удар ножом, повредив ему аорту. Ранение оказалось смертельным.

Установлено, что сожители постоянно скандалили на почве ревности после употребления алкоголя. В порывах гнева оба часто поднимали друг на друга руку. Пара воспитывала четверых малолетних детей, двое из которых были совместные, а старшие - от первого брака женщины.

Семья состояла на специализированных учетах в органах системы профилактики, ее систематически проверяли специалисты.

Свою вину в содеянном подозреваемая полностью признала. В суд уже подготовлено ходатайство об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Судьбу её детей будут решать органы опеки.



