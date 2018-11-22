Чиновники Волгоградской области мобилизованы на учения Минобороны РФ





Мобилизационные учения с участием органов исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций начинаются в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы обладминистрации, сегодня губернатор Андрей Бочаров на рабочем совещании уделил предстоящим плановым учениям особое внимание.

"Важно проверить готовность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления к работе в особых условиях и прошу максимально ответственно отнестись к выполнению поставленных в ходе учений задач. Поручаю довести до руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления необходимые к исполнению поручения", - заявил глава региона своим заместителям.

По данным обладминистрации, на этой неделе президент страны Владимир Путин проводит серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК по вопросам военного строительства, развития Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса страны. В ходе совещаний глава государства отметил, что необходимо развивать практику внезапных проверок и держать на постоянном контроле мобилизационную готовность федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики.



