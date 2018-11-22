



Сегодня подозреваемому в жестоком убийстве и расчленении двух волжанок Александру Масленникову продлили срок содержания под стражей до 7 марта 2019 года. Как передает корреспондент ИА "Высота 102" такое решение принял Волгоградский областной суд по ходатайству следствия. Срок содержания в СИЗО у Масленникова истекает 6 декабря этого года. Его адвокат заявил, что в этом вопросе полагается на решение суда. Следствие по этому нашумевшему уголовному делу еще продолжается. Как пояснила сторона обвинения, из-за большого количества материалов завершить его до 6 декабря не получится.

Напомним, зверское убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе, откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. 26 октября его задержали в Химках и этапировали в Волжский. Московские эксперты по результатам психолого-психиатрической экспертизы признали Александра Масленникова полностью вменяемым.



