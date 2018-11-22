Происшествия

В Волгоградской области следователи ищут автора рассылки интимных фото несовершеннолетней

Происшествия 22.11.2018 11:05
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22.11.2018 11:05


Автора рассылки порнографических изображений и видеофайлов 17-летней девушки занимаются следователи Старополтавского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, указанные материалы предназначались только одному человеку - возлюбленному девушки и хранились на телефоне и в сообщениях личной переписки в одной из соцсетей. Однако кто-то третий получил доступ к этим данным.
По данным следствия, в конце марта – начале апреля текущего года неизвестный взломал персональную Интернет-страницу потерпевшей и разослал пользователям виртуальной социальной сети интимные фотографии девушки и порнографический видеофайл с её участием.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.  

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