Расследования

В Волжском предпринимателя осудили за гибель рабочего при капремонте дома

Расследования 22.11.2018 10:33
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22.11.2018 10:33


Волжский городской суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, который занимался капремонтом дома, за гибель рабочего. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городского суда, трагедия произошла в июне этого года во время проведения работ на доме №5 по ул. Фонтанной. Рабочий сорвался в крыши жилого дома и разбился насмерть. Субподрядчиком, по поручению которого рабочим выполнялось поднятие груза на крышу, не была обеспечена его безопасность, отсутствовал монтажный пояс и страховка. 
В ходе судебного разбирательства индивидуальный предприниматель  вину в предъявленном обвинении признал полностью, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства.
Приговором суда он  осужден по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). С учетом тяжести преступления, относящегося к категории средней тяжести, наличия смягчающих обстоятельств,  ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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