Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династии

Сегодня в должность директора Волгоградского музыкального театра вступила Ольга Третьякова. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Назначение подтвердили в пресс-службе администрации города. Ольга Третьякова, возглавляющая профкома театра, – представительница известной актерской династии. Ее отец Игорь Третьяков – солист музкомедии, заслуженный артист РСФСР, член гильдии театральных режиссеров России, мама Лариса Третьякова – артистка хора. Супруг Ольги Третьяковой также служит артистом музыкального театра.

Ольга Третьякова окончила Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В музыкальном театре работает более 10 лет. В том числе, являлась ассистентом режиссера и заместителем художественного руководителя.

Напомним, месяц назад предыдущий руководитель муниципального учреждения культуры Дмитрий Полянский возглавил комитет по культуре администрации Волгограда.