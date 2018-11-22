Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династии

Культура 22.11.2018 10:19
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22.11.2018 10:19
Сегодня в должность директора Волгоградского музыкального театра вступила Ольга Третьякова. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Назначение подтвердили в пресс-службе администрации города. Ольга Третьякова, возглавляющая профкома театра, – представительница известной актерской династии. Ее отец Игорь Третьяков – солист музкомедии, заслуженный артист РСФСР, член гильдии театральных режиссеров России, мама Лариса Третьякова – артистка хора. Супруг Ольги Третьяковой также служит артистом музыкального театра.
Ольга Третьякова окончила Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В музыкальном театре работает более 10 лет. В том числе, являлась ассистентом режиссера и заместителем художественного руководителя.
Напомним, месяц назад предыдущий руководитель муниципального учреждения культуры Дмитрий Полянский возглавил комитет по культуре администрации Волгограда.
Фото: facebook.com
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