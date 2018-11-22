В Волгограде возбуждено дело о невыплате зарплаты строителю





Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты бывшему работнику строительной организации в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверку проводила прокуратура Дзержинского района по обращению гражданина. Установлено, что после увольнения работодатель не выплатил ему заработанную плату в период с августа по декабрь 2017 года в размере 70 тысяч рублей. Заявитель работал в строительной организации в должности копровщика 4 разряда и уволился по собственному желанию.

Примечательно, что после обращения в прокуратуру и проведенной проверки стройфирма закрыла все свои долги перед бывшим работником. В настоящее время по уголовному делу о невыплате заработной платы следственный отдел по Дзержинскому району СУ СК России проводит расследование.



