В Волгограде возбуждено дело о невыплате зарплаты строителю

Расследования 22.11.2018 10:06
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22.11.2018 10:06
Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты бывшему работнику строительной организации в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверку проводила прокуратура Дзержинского района по обращению гражданина. Установлено, что после увольнения работодатель не выплатил ему заработанную плату в период с августа по декабрь 2017 года в размере 70 тысяч рублей. Заявитель работал в строительной организации в должности копровщика 4 разряда и уволился по собственному желанию.
Примечательно, что после обращения в прокуратуру и проведенной проверки стройфирма закрыла все свои долги перед бывшим работником. В настоящее время по уголовному делу о невыплате заработной платы следственный отдел по Дзержинскому району СУ СК России проводит расследование.
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