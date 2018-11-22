Турецкая авиакомпания оставила без еды пассажиров из Челябинска в волгоградском аэропорту

Общество 22.11.2018 08:27
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22.11.2018 08:27
Турецкая авиакомпании «OnurAir» наказана за нарушение правил воздушных перевозок и требований к обслуживанию пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, ночью 20 августа 2018 года в аэропорту Волгограда по технической причине совершил вынужденную посадку борт авиакомпании «OnurAir», следовавший из Анталии в Челябинск, где был задержан на восемь часов. В подобных случаях авиакомпания должна была предоставить комнаты матери и ребенка, обеспечить прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов и горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов. В обязанности авиакомпании входило и предоставление гостиницы и доставка пассажиров до аэропорта от гостиницы. Однако перевозчик свои обязательства не выполнил.
Четырнадцати семьям пассажиров с детьми, а также экипажу в количестве 8 человек места в гостинице были предоставлены администрацией аэропорта Волгограда. Горячим питанием, прохладительными напитками, водой пассажиров и членов экипажа за счет собственных средств обеспечивали администрация аэропорта г. Волгограда и туроператор «Coral travel».
В связи с выявленным правонарушением постановлением заместителя руководителя Управления авиакомпания «OnurAir» привлечена к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст.14.4 КоАП РФ на сумму 20 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.
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