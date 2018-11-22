УК в Волгоградской области пытается «засудить» инспекцию госжилнадзора

Общество 22.11.2018 12:01
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22.11.2018 12:01
Практически все суды прошла ООО «Сервисная компания «Ресурс», осуществляющая управление многоквартирными домами в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, чтобы доказать свою невиновность, а заодно, судя по всему, и «предвзятость» инспекции государственного жилищного надзора по региону. Речь идет, как следует из материалов дела, опубликованного на сайте Кассационного суда Казани, об установлении и применении размера платы за содержание жилого помещения, сообщает ИА "Высота 102".
В январе 2018 года УК решила увеличить тариф на содержание жилого помещения в многоквартирном доме Краснослободска в размере 20,26 руб. за кв.м. вместо 18,76 руб., установленного решением общего собрания собственников помещений.
Инспекцией госжилнадзора было выдано предписание, согласно которому общество должно было в установленный срок произвести перерасчет платы за содержание жилого помещения собственникам квартир. Однако вместо этого посчитала предписание незаконным, нарушающим права и интересы общества, и обратилось с заявлением в арбитражный суд.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований. «Общество не вправе в одностороннем порядке изменять размер платы за содержание жилого помещения, порядок ее изменения и начислять плату за содержание жилого помещения в размере, превышающем размер такой платы, определенный общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме и договором управления многоквартирным домом», - говорилось в решении. Однако УК ответ не удовлетворил и она обратилась в суд апелляционной инстанции. Но и здесь потерпела фиаско. Суд согласился с выводами суда первой инстанции.
Тогда компания пошла дальше и обратилась в кассационную инстанцию г. Казани. 20 ноября 2018 года суд признал законными и обоснованными решения нижестоящих судов, тем самым утвердив законность проверки, проведенной инспекцией госжилнадзора по Волгоградской области.
Кроме того, по результатам этой же проверки, ООО «Сервисная компания «Ресурс»» было привлечено к ответственности органами Роспотребнадзора в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об этом в материале «Управляющей компании в Волгоградской области не дали «навариться» на жильцах».
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