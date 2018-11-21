В Волгограде нечистотами заливает центр реабилитации

Общество 21.11.2018 17:45
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21.11.2018 17:45
В невыносимых условиях вынуждены работать врачи Кировского филиала Волгоградского областного клинического центра реабилитации, расположенного на ул. 64-ой Армии, 125. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, из-за затопленного нечистотами подвала здесь невозможно находиться больше нескольких минут, не то, что проходить какие-то процедуры. Заведующий филиалом Виктор Пересыпкин подтвердил, что еще на прошлой неделе подвал стал наполняться канализационными стоками.
«Вода стояла на расстоянии больше полуметра от пола, сотрудники вместо того, чтобы заниматься пациентами, спасали наше оборудование и имущество», - рассказал Виктор Васильевич. По словам заведующего филиалом, все это время вода с переменным успехом то уходила, то снова прибывала. «Нам только неофициально удалось узнать, что лопнула труба водоотведения, рабочие «Концессий водоснабжения» что-то делают, но вся их работа сводится к тому, что они перекачивают воду из одного канализационного колодца в другой, хотя надо менять трубу», – пояснил Виктор Васильевич. Между тем, не проявляет активности в ликвидации последствий аварии и управляющая компания – ООО «УК «ЮРВ». «Воду они не откачивают, хотя нежилые подвалы, из которых в наш хлещет вода, находятся в их ведении», – утверждает заведующий филиалом.
Нештатная ситуация тем временем серьезно влияет на работу медицинского учреждения, где проходят восстановительные процедуры больные с неврологическими и кардиологическими заболеваниями, различными травмами. Но, если больные уходят и приходят, то вот сотрудники филиала вынуждены дышать вонью и работать в антисанитарных условиях целый день.
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