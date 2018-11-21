Происшествия 21.11.2018 16:52
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21.11.2018 16:52
В Кумылженском районе участковый полиции применил физическую силу и наручники в отношении «буйного» задержанного. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, накануне вечером в отделение полиции позвонила женщина, которая пожаловалась на своего нетрезвого сожителя.
Прибыв на место сотрудник органов внутренних дел попросил дебошира не оскорблять и не буянить. Но на слова полицейского пьяный мужчина не прореагировал и набросился на участкового с железной трубой. В результате дебошира задержали. Теперь ему грозит не только административное наказание, но и, возможно, уголовное.
Межрайонный следственный отдел СУ СК проводит проверку по статье 318 Уголовного кодекса – «Применение насилия в отношении представителя власти». Служебной проверкой установлено - сотрудник полиции применил физическую силу и специальный средства в рамках закона.
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