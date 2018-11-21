Расследования 21.11.2018 15:49
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21.11.2018 15:49
Два уголовных дела о мошенничестве возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда в отношении директора фирмы, участвующей в долевом строительстве многоквартирного дома, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как следует из материалов надзорной проверки, застройщиком возводимого с привлечением средств граждан многоквартирного жилого дома на улице Огарева, 21Б был заключен договор участия в долевом строительстве жилья со строительной фирмой. Как уже неоднократно писало информагентство, по этому адресу строится 19-ти этажный дом ЖК "Династия". Напомним, в строительство многоэтажки вложились более 200 дольщиков. Однако дом, который обещали построить еще в 2015 году, до сих пор не сдан.
В прокуратуре сообщили, что по условиям договора застройщик передавал фирме права на двухкомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью более 2,7 млн рублей. В свою очередь фирма должна была поставить на возводимый объект строительные материалы на указанную сумму. Однако свои обязательства организация не исполнила, а права на квартиру в марте 2017 года перепродала третьему лицу.
Аналогичным образом фирма завладела двумя квартирами в строящемся многоквартирном жилом доме 14-б в мкр.122-123 в Дзержинском районе Волгограда общей стоимостью более 4,8 млн рублей. При этом оплата организацией не произведена, а сами квартиры переоформлены на родственников руководителя фирмы.
Возбужденные уголовные дела соединены в одно производство. Расследование проводится СУ УМВД России по г. Волгограду. По информации "Высоты 102", уголовные дела возбуждены в отношении руководителя ООО "СК "Монолит".
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