Расследования

Дальнобойщик ответит в суде за настойчивый подкуп полицейского в Волгоградской области

Расследования 21.11.2018 15:47
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21.11.2018 15:47


Водитель из Нижнего Новгорода предстанет перед судом в Волгоградской области за попытку подкупить сотрудника полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, 35-летний житель Нижегородской области, зарабатывающий на жизнь междугородними грузоперевозками, был оставлен на посту ДПС в Светлоярском районе в июле этого года. В ходе проверки выяснилось, что водитель осуществлял транспортировку изобутилового спирта, который не числился в документах. Также было установлено, что грузополучателем является фирма, прекратившая свою коммерческую деятельность 8 лет назад. Чтобы избежать административного наказания водитель решил "договориться" с полицейскими. Несмотря на неоднократный отказ от взятки, обвиняемый всё же попытался вручить оперуполномоченному 19 тысяч рублей. 
Преступные действия водителя грузовика были пресечены оперативными сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду, осведомленные о факте склонения их коллеги к совершению коррупционного преступления.

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