Управлять домами в Волгоградской области будет УК из Оренбурга

Управляющая компания из г. Оренбурга ООО «Идеальный дом» получила право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Волгоградской области. Такое решение принято лицензионной комиссией региона. Об этом говорится сегодня на сайте управления госжилнадзора, сообщает ИА «Высота 102». Госжилнадзор предоставил лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами шести юридическим лицам.

Всего же регион пополнился шестью новыми управляющими организациями, включая иногороднюю. Так, лицензии предоставлены ООО «УК многоквартирный жилой комплекс» из Волжского, ООО «Жилищник», ООО «Управляющая компания «Рубин», ООО «Управляющая организация «Покровъ», ООО «Технология».

В настоящее время эти юридические лица не имеют многоквартирных домов в управлении и смогут приступить к фактическому осуществлению деятельности не ранее даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением договоров управления такими домами, говорится в сообщении госжилнадзора. В том случае, если в течение шести месяцев с даты предоставления лицензии в реестре лицензий субъекта Российской Федерации так и не появятся сведения об управлении многоквартирными домами, лицензионная комиссия Волгоградской области рассмотрит вопрос об обращении в суд с иском об аннулировании лицензии.

О том, каким образом зарегистрированная в Оренбурге компания будет обслуживать многоквартирные дома в Волгоградской области, - не сообщается. В открытых источниках известно о двух компаниях с названием «Идеальный дом», которые зарегистрированы в Оренбурге на разных улицах и у которых – разные руководители. На сайте компании с ИНН 5610223529, которая заходит на рынок волгоградского региона, сообщается, что ее руководителем является Даутов Ильнур Ринатович. Дата постановки на учет инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Оренбурга – декабрь 2016 года. Уставной капитал - 20 000 руб. Вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Численность персонала - 1 человек, количество учредителей – 2.











