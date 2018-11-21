Расследования

В Волгограде изуродованный капремонтом дом освобождают от строительных лесов

Расследования 21.11.2018 14:51
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21.11.2018 14:51


На улице имени генерала Шумилова,16 в Кировском районе Волгограда субподрядчики, которые предоставляли основному исполнителю работ - ООО «Чибис» - строительные леса, приступили к их демонтажу, так и не дождавшись оплаты за предоставленное оборудование. При этом ремонт фасада «Чибис» так и не доделал. Мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Шумилову, установленная на этом здании, все еще скрыта под защитной пленкой.

По словам местных жителей, «генеральский дом», в котором жили заслуженные и знаменитые люди Сталинграда-Волгограда, нельзя просто отштукатурить и закрасить. И такой ремонт — не помощь, а уничтожение памятника архитектуры. Уже сейчас здание почти потеряло свой первозданный вид.


Но это не единственная беда жильцов дома. В квартирах холодно. Систему отопления, по словам жителей, никто не поменял. Хотя закончить капремонт здесь должны были еще 15 числа прошлого месяца. И табличка соответствующую повесили.


При этом ООО «Чибис» фонд капремонта в октябре этого года включил в реестр недобросовестных подрядных организаций, отстранив от капитального ремонта на три года. А жители Шумилова,16 все ждут ответственных рабочих. Но, когда будут делать ремонт не ясно. Холода наступили, а дом практически превратился из исторического памятника в простую девятиэтажку.
Напомним, что о компании «Чибис», проводящий капительный ремонт исторического здания с грубейшими нарушениями, информагентство ранее подробно рассказывало в своих публикациях. Так, по словам жильцов, работы выполнялись с отступлениями от проектно-сметной документации. В частности, не производилась гидроструйная очистка поверхности фасада, штукатурка наносится без грунтовки, что уже привело к пустотам, отсутствующие или поврежденные фрагменты не восстанавливались, что привело к уничтожению прежних особенностей облика фасада. 

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