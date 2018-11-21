Волгоградская гордума повысила расходы на питание официальных делегаций

Экономика 21.11.2018 13:04
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21.11.2018 13:04
Проиндексировать в сторону повышения суммы суточных расходов на питание членов официальных делегаций, посещающих город по приглашению, решила сегодня Волгоградская гордума, сообщает корр. ИА «Высота 102».
Разработчики документа - специалисты управления зарубежных и региональных связей администрации Волгограда пояснили депутатам, что на деньги, которые предусмотрены действующей редакцией, накормить официальные делегации довольно проблематично. Действующие нормы расходов рассчитаны и утверждены по состоянию на март 2013 года.
По данным КСП региона, индекс потребительских цен за период с марта 2013 года по январь 2018 года на продовольственные товары составил 157,0%. С учетом изменения индекса цен, предлагается с нового года увеличить нормы расходов на оплату питания (в сутки на одного человека, включая переводчика и сопровождающего) с 1 524 рублей до 2 393 рублей; оплату завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом (на одного участника), с 1 510 рублей до 2 371 рубля; оплату буфетного обслуживания во время переговоров, мероприятий культурной программы (в сутки на одного человека, включая переводчика и сопровождающего) со 106 рублей до 167 рублей. Другие нормы расходов (оплата культурного обслуживания, оплата бытового обслуживания и прочих расходов, оплата труда переводчика, расходы на приобретение сувениров и др.) не изменяются.
В этом году Волгоград принимал официальные делегации дважды - в рамках празднования 75-й годовщины Победы в битве за Сталинград и во время проведения дипломатического форума.
В бюджете Волгограда на 2018 год на прием и обслуживание делегаций были предусмотрены средства в объеме 2 миллиона 800 тысяч рублей. Предполагается, что несмотря на индексацию сумм суточных расходов, в будущем году на эти цели дополнительные денежные средства из бюджета Волгограда не потребуются. Экономия будет осуществляться за счет сокращения количества планируемых мероприятий или числа их участников.
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