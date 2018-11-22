Большинство ветеранов Волгограда голосуют за присвоение аэропорту города имени Маресьева

Газетный киоск 22.11.2018 08:24
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22.11.2018 08:24
Волгоградские ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, ветераны труда и труженики тыла предпочтительно отдают свои голоса на сайте проекта "Великие имена России" за вариант названия местного аэропорта в честь уроженца Камышина (Волгоградская область), легендарного летчика Алексея Маресьева, сообщил ТАСС председатель Волгоградского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Струков.
В городской Совет ветеранов, по его словам, "входит 297 тыс. человек - это целая армия". Всего в Волгограде проживает 1,013 млн человек. Ранее на сайте проекта сообщалось, что в Волгограде сохраняется интрига: за каждого из трех кандидатов - маршала Георгия Жукова, летчика Алексея Маресьева, маршала Василия Чуйкова - отдано примерно равное количество голосов.
"Большинство волгоградских ветеранов войны и военной службы голосуют за кандидатуру нашего земляка, легендарного летчика Алексея Маресьева. Имена маршала Победы Жукова и маршала Чуйкова на слуху, в Волгограде есть проспект Жукова и памятник Жукову, маршал Чуйков похоронен на Мамаевом кургане, есть улица Чуйкова. Было бы справедливо, если бы аэропорт, воздушная гавань нашего города-героя, носила имя именно нашего земляка летчика Маресьева", - сказал глава совета ветеранов Волгограда.
Он отметил, что два года назад в Камышине (200 км вверх по Волге от Волгограда) широко отмечалось 100-летие летчика-героя. Здесь был открыт центр патриотического воспитания, в котором расположен интерактивный музей, посвященный подвигу Маресьева. В Камышине также в честь юбилея летчика был открыт памятник самолету Як-1, на котором летал Маресьев в годы войны.
"Конечно, многие ветераны не могут сами в силу здоровья и возраста проголосовать на компьютере на сайте за того или иного кандидата акции "Великие имена России". Но знаю, что в этом им очень активно помогают внуки и правнуки, родные и близкие люди. Да, нередко мнения даже у членов одной семьи расходятся. Но кто бы в итоге не победил в конкурсе - Жуков, Чуйков или Маресьев - каждый из них, безусловно, достоин, чтобы в его честь был назван аэропорт города-героя, известного всему миру благодаря победе советских войск в Сталинградской битве", - сказал Струков.
История подвига Маресьева
В годы Великой Отечественной войны летчику Алексею Маресьеву (1916-2001) после ранения ампутировали обе ноги, однако он добился, чтобы ему разрешили и дальше летать на боевых самолетах. Всего за время войны он совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь после. 20 июля 1943 года во время воздушного боя он спас жизни двух советских летчиков и сбил два вражеских самолета. 24 августа того же года Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 году за 19 дней корреспондент "Правды" Борис Полевой написал книгу "Повесть о настоящем человеке", в основу которой легла биография Алексея Маресьева. Автор изменил в книге фамилию летчика на одну букву. Похоронен Герой на Новодевичьем кладбище в Москве.
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