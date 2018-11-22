Газетный киоск

Большинство ветеранов Волгограда голосуют за присвоение аэропорту города имени Маресьева

Газетный киоск 22.11.2018 08:24
1011 20
22.11.2018 08:24


Волгоградские ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, ветераны труда и труженики тыла предпочтительно отдают свои голоса на сайте проекта "Великие имена России" за вариант названия местного аэропорта в честь уроженца Камышина (Волгоградская область), легендарного летчика Алексея Маресьева, сообщил ТАСС председатель Волгоградского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Струков.
В городской Совет ветеранов, по его словам, "входит 297 тыс. человек - это целая армия". Всего в Волгограде проживает 1,013 млн человек. Ранее на сайте проекта сообщалось, что в Волгограде сохраняется интрига: за каждого из трех кандидатов - маршала Георгия Жукова, летчика Алексея Маресьева, маршала Василия Чуйкова - отдано примерно равное количество голосов.
"Большинство волгоградских ветеранов войны и военной службы голосуют за кандидатуру нашего земляка, легендарного летчика Алексея Маресьева. Имена маршала Победы Жукова и маршала Чуйкова на слуху, в Волгограде есть проспект Жукова и памятник Жукову, маршал Чуйков похоронен на Мамаевом кургане, есть улица Чуйкова. Было бы справедливо, если бы аэропорт, воздушная гавань нашего города-героя, носила имя именно нашего земляка летчика Маресьева", - сказал глава совета ветеранов Волгограда.
Он отметил, что два года назад в Камышине (200 км вверх по Волге от Волгограда) широко отмечалось 100-летие летчика-героя. Здесь был открыт центр патриотического воспитания, в котором расположен интерактивный музей, посвященный подвигу Маресьева. В Камышине также в честь юбилея летчика был открыт памятник самолету Як-1, на котором летал Маресьев в годы войны.
"Конечно, многие ветераны не могут сами в силу здоровья и возраста проголосовать на компьютере на сайте за того или иного кандидата акции "Великие имена России". Но знаю, что в этом им очень активно помогают внуки и правнуки, родные и близкие люди. Да, нередко мнения даже у членов одной семьи расходятся. Но кто бы в итоге не победил в конкурсе - Жуков, Чуйков или Маресьев - каждый из них, безусловно, достоин, чтобы в его честь был назван аэропорт города-героя, известного всему миру благодаря победе советских войск в Сталинградской битве", - сказал Струков.
История подвига Маресьева
В годы Великой Отечественной войны летчику Алексею Маресьеву (1916-2001) после ранения ампутировали обе ноги, однако он добился, чтобы ему разрешили и дальше летать на боевых самолетах. Всего за время войны он совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь после. 20 июля 1943 года во время воздушного боя он спас жизни двух советских летчиков и сбил два вражеских самолета. 24 августа того же года Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 году за 19 дней корреспондент "Правды" Борис Полевой написал книгу "Повесть о настоящем человеке", в основу которой легла биография Алексея Маресьева. Автор изменил в книге фамилию летчика на одну букву. Похоронен Герой на Новодевичьем кладбище в Москве.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Черный день волгоградского «Красного Октября»
20.11.2018 11:32
4955 14
В Волгоградской области откроют мемориальную доску погибшему в Сирии летчику
23.10.2018 16:09
6259 7
Аэропорт Волгограда спустя три года возобновит рейсы в Узбекистан, Таджикистан и Армению
02.11.2018 15:22
9401 5
Газетный киоск
20.11.2018 15:11
Газетный киоск 20.11.2018 15:11
2481 28 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
20.11.2018 11:32
Газетный киоск 20.11.2018 11:32
4955 14 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
02.11.2018 15:22
Газетный киоск 02.11.2018 15:22
9401 5 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
23.10.2018 16:09
Газетный киоск 23.10.2018 16:09
6259 7 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
11.10.2018 17:07
Газетный киоск 11.10.2018 17:07
7431 2 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
10.10.2018 17:48
Газетный киоск 10.10.2018 17:48
3590 15 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
08.10.2018 16:57
Газетный киоск 08.10.2018 16:57
3166 6 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
01.10.2018 16:23
Газетный киоск 01.10.2018 16:23
5610 20 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
30.09.2018 09:28
Газетный киоск 30.09.2018 09:28
3503 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
28.09.2018 15:32
Газетный киоск 28.09.2018 15:32
6931 20 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
27.09.2018 17:40
Газетный киоск 27.09.2018 17:40
4696 19 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
25.09.2018 10:49
Газетный киоск 25.09.2018 10:49
3753 8 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
21.09.2018 15:50
Газетный киоск 21.09.2018 15:50
6931 3 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
20.09.2018 17:56
Газетный киоск 20.09.2018 17:56
3001 8 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
11.09.2018 09:11
Газетный киоск 11.09.2018 09:11
6845 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:24
В Волгограде - новый начальник управления МВДСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области мошенники ловят жертв на «пенсионной волне»Смотреть фотографии
14:55
Волгоградский "Ротор" продолжит сезон в новом составеСмотреть фотографии
14:47
Со строителя стадиона «Волгоград Арена» требуют почти 1 миллион рублей за испорченные краской автомобилиСмотреть фотографии
14:21
Власти готовятся купить акции «Корпорации развития Волгоградской области» за 300 млн рублейСмотреть фотографии
13:27
Волгоградец устроил пожар и взрыв в гараже матери из-за обидыСмотреть фотографии
12:54
Многодетная мать в Волгоградской области подозревается в хладнокровном убийствеСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области разработают бренд для привлекательного образа регионаСмотреть фотографии
12:13
Чиновники Волгоградской области мобилизованы на учения Минобороны РФСмотреть фотографии
12:01
УК в Волгоградской области пытается «засудить» инспекцию госжилнадзораСмотреть фотографии
11:37
Подозреваемого в расчленении двух девушек оставили в СИЗО Волгограда до весныСмотреть фотографии
11:10
«Ростелеком» выбрал стартапы на конкурсе технологических проектов GoTechСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области следователи ищут автора рассылки интимных фото несовершеннолетнейСмотреть фотографии
10:33
В Волжском предпринимателя осудили за гибель рабочего при капремонте домаСмотреть фотографии
10:19
Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династииСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде возбуждено дело о невыплате зарплаты строителюСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде «Газель» сбила студентаСмотреть фотографии
09:16
На дачах в Волжском потушили крупный пожарСмотреть фотографии
08:27
Турецкая авиакомпания оставила без еды пассажиров из Челябинска в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
08:24
Большинство ветеранов Волгограда голосуют за присвоение аэропорту города имени МаресьеваСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде переживший 20 дней коммунального ада дом ждет заботы УК Cмотреть видео
17:45
В Волгограде нечистотами заливает центр реабилитацииСмотреть фотографии
17:27
Управлять домами в Волгоградской области будет УК из ОренбургаСмотреть фотографии
17:03
В жилищном строительстве Волгоградской области наметился спадСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области участковый законно применил силу в отношении семейного дебошираСмотреть фотографии
15:49
На руководителя строительной фирмы в Волгограде завели два уголовных делаСмотреть фотографии
15:47
Дальнобойщик ответит в суде за настойчивый подкуп полицейского в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
"Волгоград Арену" освободили от налога на землю еще на три годаСмотреть фотографии
15:00
Лучшей на Первенстве России по гребле стала спортсменка из ВолжскогоСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде изуродованный капремонтом дом освобождают от строительных лесовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 