Кинотеатр «Победа» и стадион «Пищевик» в Волгограде ждет большой ремонт

Общество 21.11.2018 11:45
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21.11.2018 11:45
Здание кинотеатра «Победа» и стадион «Пищевик» будут переданы в безвозмездное пользование Волгоградской области. Сегодня за это проголосовали депутаты гордумы на заседании. Как сообщает ИА «Высота 102», в «Победе» планируется проведение масштабной реконструкции, затем сюда переедет областной театр кукол. Проектировщики уже подготовили план переоборудования «Победы», пообещав сохранить историческую ценность здания, являющегося объектом культурного наследия. Площадь кинотеатра «Победа» в разы больше той, которую сегодня занимает театр кукол. Предусматривается частичная перепланировка административных, служебных и технических помещений существующего здания, будут заменены сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, пожарного водопровода, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, сетей радиофикации, телефонизации, локальной сети с возможностью подключения к сети интернет, системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и др. Фасад здания покрасят водостойкими красками в белый цвет.
Стадион также ждет реконструкция. Там, в частности, нет раздевалок, душевых комнат, санузлов, административного корпуса. По словам депутата гордумы Андрея Гимбатова, «Ротор» совместно с футбольной школой Леонида Слуцкого планируют открыть здесь детскую школу футбола, занятия в которой будут бесплатными. Данный объект с комплексом спортивных зданий и сооружений площадью 40,0 кв. метров и земельным участком площадью 14 тыс. 179 кв. м. также планируется использовать для проведения физкультурно-спортивных мероприятий.
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