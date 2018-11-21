Экономика

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов наличными

Экономика 21.11.2018 11:54 Реклама
221 0
21.11.2018 11:54


С 19 ноября ВТБ отменил обязательное предоставление документов для рефинансирования кредитов наличными сторонних банков. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь при оформлении сделки реквизиты для перечисления средств в погашение задолженности клиент может предоставить сотруднику банка лично или самостоятельно внести реквизиты в онлайн-заявке без подтверждающих документов. Остальные условия в рамках данной услуги не изменились.
Для всех заемщиков ВТБ рефинансирование доступно по ставке от 10,9% годовых. В рамках программы клиент может погасить до шести любых кредитов сторонних банков на общую сумму до 5 млн рублей без залога и поручителей. Срок кредита – до 7 лет.
Дмитрий Поляков, начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ВТБ, отметил: «Мы решили упростить процедуру оформления рефинансирования, чтобы заемщикам было еще проще снизить ставку и ежемесячный платеж. Теперь получить кредит у нас можно в день обращения, не нужно тратить время на подготовку документов. Реквизиты для погашения можно легко уточнить в мобильном приложении или кол-центре банка, который выдал кредит». 
Рефинансирование доступно для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения в ВТБ своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.
Также ВТБ предоставляет возможность пользователям кредитных карт «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», снизить ставку по рефинансированию кредитов до 7,9% годовых. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» остановлено производство
09.11.2018 11:49
13828 26
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон
15.11.2018 11:57
12679 57
Бюджет Волгоградской области ждут серьезные потери в 2019 году
13.11.2018 12:42
7427 15
Экономика
21.11.2018 15:22
Экономика 21.11.2018 15:22
75 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.11.2018 13:04
Экономика 21.11.2018 13:04
2238 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.11.2018 12:51
Экономика 20.11.2018 12:51
1490 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.11.2018 09:31
Экономика 20.11.2018 09:31
1389 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.11.2018 18:03
Экономика 19.11.2018 18:03
6910 29 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.11.2018 17:00
Экономика 19.11.2018 17:00
1533 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.11.2018 10:01
Экономика 18.11.2018 10:01
7222 25 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.11.2018 13:44
Экономика 16.11.2018 13:44
2273 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.11.2018 17:11
Экономика 15.11.2018 17:11
6811 30 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.11.2018 13:59
Экономика 15.11.2018 13:59
1106 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.11.2018 11:57
Экономика 15.11.2018 11:57
12679 57 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.11.2018 08:29
Экономика 15.11.2018 08:29
2375 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.11.2018 17:28
Экономика 14.11.2018 17:28
1121 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 17:17
Экономика 13.11.2018 17:17
4180 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 15:52
Экономика 13.11.2018 15:52
13232 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:22
"Волгоград Арену" освободили от налога на землю еще на три годаСмотреть фотографии
15:00
Лучшей на Первенстве России по гребле стала спортсменка из ВолжскогоСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде изуродованный капремонтом дом освобождают от строительных лесовСмотреть фотографии
14:01
Погибающий от мусора Ворошиловский лес в Волгограде «плачет» по спецтехникеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Волгоградской гордумы "похоронили" прокурорское представление по рынку ритуальных услугСмотреть фотографии
13:04
Волгоградская гордума повысила расходы на питание официальных делегацийСмотреть фотографии
12:31
Погорельцы с острова Сарпинский в Волгограде переселяются из сарая в домСмотреть фотографии
12:22
«ЕвроХим» награжден золотой медалью за достижения в сфере охраны труда и экологииСмотреть фотографии
11:45
Кинотеатр «Победа» и стадион «Пищевик» в Волгограде ждет большой ремонтСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде фонд капремонта обязали согласовывать с мэрией новый цвет жилых домовСмотреть фотографии
11:36
Новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 22 ноября в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:23
На севере Волгограда поймали похитителя автомобильных колесСмотреть фотографии
11:02
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиентаСмотреть фотографии
10:56
На заседание Калачевской районной думы Волгоградской области вызвали полицию Смотреть фотографии
10:39
Избранный от "ЕР" депутат Волгоградской гордумы оправдался за свой "побег" к ЛДПРСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде "Приора" врезалась в маршрутку, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:01
Полицейские задержали волгоградца с наркотиками в карманеСмотреть фотографии
09:53
Спикер Волгоградской гордумы Андрей Косолапов призывает к миру в БерлинеСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде ищут спровоцировавшего ДТП с троллейбусом водителя-лихачаСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде у предпринимателя конфисковали детские игрушкиСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской областной думе меняют стульяСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде сборщики металла узнали о сносе гаражей раньше владельцев Cмотреть видео
18:03
В Кировском районе Волгограда бушует природный пожарСмотреть фотографии
17:09
Волгоградская область - "чемпионка" среди регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградцы воспротивились сносу гаражейСмотреть фотографии
16:05
В Крыму задержан находящийся в федеральном розыске волгоградец-рецидивистСмотреть фотографии
15:57
Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домовСмотреть фотографии
15:30
Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом годуСмотреть фотографии
15:29
Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языкуСмотреть фотографии
15:11
В "Единой России" не согласны с введением акцизов на колбасуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 