Экология

«ЕвроХим» награжден золотой медалью за достижения в сфере охраны труда и экологии

Экология 21.11.2018 12:22
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21.11.2018 12:22


Золотая медаль IFA SHE Excellence вручена главе профильного департамента ЕвроХима Егору Юркину на Стратегическом форуме IFA в Пекине, который является частью Генеральной ассамблеи ассоциации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, компания удостоена этой награды за достижения в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 
Промышленная безопасность, охрана труда и экология – важнейшие приоритеты компании «ЕвроХим» в деятельности по реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области. В рамках этих направлений на «ЕвроХим-ВолгаКалии» реализуется ряд программ, направленных на повышение культуры труда на предприятии, создание дополнительной мотивации работников к неукоснительному соблюдению правил охраны труда.
Сейчас компания проводит мероприятия в рамках программы «Защита слуха», цель которой - защита работников от факторов производственного шума, внедрение средств индивидуальной защиты (СИЗ) слуха и снижение профессиональной заболеваемости.
В рамках программы на предприятии проходят аудиты рабочих мест с вредными факторами шума. На основании полученных данных будут приняты конкретные решения по применению средств индивидуальной защиты, пройдут занятия по правильному применению СИЗ и обучению сотрудников контролю состояния слуха.
Эта программа – лишь один аспект обширной политики охраны труда, проводимой «ЕвроХим-ВолгаКалием» и другими предприятиями «ЕвроХима».
Ведущая в мире отраслевая ассоциация награждает золотой медалью IFA SHE Excellence те компании, которые проводят оценку своей эффективности и принимают меры по четырем основным направлениям: показатели техники безопасности, информированность работников о технике безопасности, экологические показатели, а также энергосбережение и сокращение выбросов CO2.
«Целенаправленная работа «ЕвроХима» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды служит примером для всей международной отрасли производителей удобрений, – сказал президент IFA Ракеш Капур. – Мы гордимся тем, что ЕвроХим входит в нашу ассоциацию и считаем его своего рода маяком в этой области».
«Достижение устойчивого роста — это важнейший показатель успеха, наряду с эффективным управлением персоналом, безопасностью, рациональным использованием природных ресурсов и вовлечением в работу заинтересованных сторон, – сказал Егор Юркин. – Для нас большая честь получить признание Международной ассоциации производителей удобрений, и мы надеемся на дальнейшее активное сотрудничество».

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