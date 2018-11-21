На севере Волгограда поймали похитителя автомобильных колес





Полицейские задержали в Тракторозаводском районе Волгограда подозреваемого в краже колес с автомобиля. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УМВД России по г. Волгограду, с заявлением в полицию обратился 40-летний волгоградец. Он пояснил, что оставил свой автомобиль возле дома по улице Гороховцев, а утром обнаружил машину без колес. Ущерб составил 12000 рублей.

По подозрению в совершении кражи был задержан 18-летний безработный местный житель. Он пояснил правоохранителям, что похищенные колеса продал соседу, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.



