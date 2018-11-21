Общество

Новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 22 ноября в Волгограде

Общество 21.11.2018 11:36
227 0
21.11.2018 11:36


ОК РУСАЛ один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте VIII благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, общий призовой фонд марафона в 2018 году составит 2 млн рублей.
Новогодний марафон направлен на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, детей из приютов и детских домов, тяжелобольных детей, инвалидов, одиноких пожилых людей и ветеранов.
Акция пройдет с 22 ноября по 28 декабря 2018 года в 19 городах России: Анапе, Ачинске, Братске, Бокситогорске, Волгограде, Геленджике, Кандалакше, Каменске-Уральском, Краснодаре, Краснотурьинске, Красноярске, Михайловске, Москве, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Сочи, пос. Таежном Красноярского края и Шелехове.
Участниками марафона станут волонтеры из числа сотрудников различных некоммерческих организаций и компаний, муниципальных учреждений, учащиеся школ, ссузов и вузов, а также инициативные группы горожан. В течение полутора месяцев волонтеры, объединенные в более чем 100 команд, будут проводить мероприятия различных форматов - организовывать городские благотворительные ярмарки и фестивали, мастерские по изготовлению елочных игрушек и новогодних подарков, а также будут приводить в порядок и украшать к Новому году подшефные учреждения и многое другое.
За выполненные в рамках марафона добрые дела волонтерам будут начисляться баллы. Командам, набравшим наибольшее количество баллов, будут вручены денежные сертификаты на сумму до 150 000 рублей, которые можно будет направить на благотворительные цели.
Кроме того, сотрудники предприятий РУСАЛа смогут присоединиться к акции «Добрый дед Мороз», в ходе которой будет организован сбор средств для поддержки нуждающихся. Собранные средства могут пойти и на выполнение доброго дела для своего города. Например, на сооружение небольшого ледового городка, украшение уличной елки, заливку катка во дворе и др. Дополнительно на промплощадках компании пройдет серия творческих мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек и украшений, которые будут переданы в подшефные социальные учреждения или же реализованы на благотворительных ярмарках в рамках марафона.
Третьим направлением марафона «Верим в чудо, творим чудо!» станет благотворительный онлайн-аукцион «Записки на полях», в рамках которого любой желающий сможет приобрести книгу с автографом знаменитости. Онлайн-аукцион будет проходить еженедельно в течение всего марафона на странице акции в сети «ВКонтакте». Все вырученные средства будут направлены на оказание помощи нуждающимся или переданы специализированным благотворительным фондам. Среди знаменитостей, оставивших автографы, - Егор Крид, «Artik&Asti», группа «Ундервуд», Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Светлана Хоркина, артисты школы-студии МХАТ, Игорь Золотовицкий и другие.
«Традиционно благотворительным марафоном «Верим в чудо, творим чудо!» РУСАЛ завершает сезон волонтёрских проектов всего года. Именно поэтому мы стараемся сделать его самым масштабным и насыщенным событиями проектом, интересным для всех его участников. Поскольку предстоящий новогодний марафон вместе с большой волонтерской активностью будет включать не менее значительное фандрайзинговое направление, для любого неравнодушного жителя нашей страны в Год добровольца в России присоединиться к акции станет еще проще. Мы приглашаем всех желающих стать участником этого предновогоднего чуда», - отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Справка. Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит с 2011 года в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ.
За 7 лет участниками проекта стали более 20 000 волонтеров, которые своими силами провели 5200 благотворительных мероприятий в пользу нуждающихся людей и организаций. Общая сумма благотворительных сертификатов составляет 12,2 млн рублей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
29037 11
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
24269 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
15225 76
Общество
21.11.2018 13:37
Общество 21.11.2018 13:37
4490 16 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2018 12:31
Общество 21.11.2018 12:31
557 3 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2018 11:45
Общество 21.11.2018 11:45
691 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2018 11:38
Общество 21.11.2018 11:38
1229 23 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2018 10:56
Общество 21.11.2018 10:56
6397 19 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2018 09:53
Общество 21.11.2018 09:53
703 16 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2018 09:00
Общество 21.11.2018 09:00
3038 6 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2018 08:52
Общество 21.11.2018 08:52
720 11 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 16:36
Общество 20.11.2018 16:36
5615 11 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 15:57
Общество 20.11.2018 15:57
3763 9 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 15:30
Общество 20.11.2018 15:30
3290 21 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 15:29
Общество 20.11.2018 15:29
859 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 13:11
Общество 20.11.2018 13:11
3315 30 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 11:15
Общество 20.11.2018 11:15
3998 2 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 17:21
Общество 19.11.2018 17:21
10955 55 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:22
"Волгоград Арену" освободили от налога на землю еще на три годаСмотреть фотографии
15:00
Лучшей на Первенстве России по гребле стала спортсменка из ВолжскогоСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде изуродованный капремонтом дом освобождают от строительных лесовСмотреть фотографии
14:01
Погибающий от мусора Ворошиловский лес в Волгограде «плачет» по спецтехникеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Волгоградской гордумы "похоронили" прокурорское представление по рынку ритуальных услугСмотреть фотографии
13:04
Волгоградская гордума повысила расходы на питание официальных делегацийСмотреть фотографии
12:31
Погорельцы с острова Сарпинский в Волгограде переселяются из сарая в домСмотреть фотографии
12:22
«ЕвроХим» награжден золотой медалью за достижения в сфере охраны труда и экологииСмотреть фотографии
11:45
Кинотеатр «Победа» и стадион «Пищевик» в Волгограде ждет большой ремонтСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде фонд капремонта обязали согласовывать с мэрией новый цвет жилых домовСмотреть фотографии
11:36
Новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 22 ноября в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:23
На севере Волгограда поймали похитителя автомобильных колесСмотреть фотографии
11:02
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиентаСмотреть фотографии
10:56
На заседание Калачевской районной думы Волгоградской области вызвали полицию Смотреть фотографии
10:39
Избранный от "ЕР" депутат Волгоградской гордумы оправдался за свой "побег" к ЛДПРСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде "Приора" врезалась в маршрутку, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:01
Полицейские задержали волгоградца с наркотиками в карманеСмотреть фотографии
09:53
Спикер Волгоградской гордумы Андрей Косолапов призывает к миру в БерлинеСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде ищут спровоцировавшего ДТП с троллейбусом водителя-лихачаСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде у предпринимателя конфисковали детские игрушкиСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской областной думе меняют стульяСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде сборщики металла узнали о сносе гаражей раньше владельцев Cмотреть видео
18:03
В Кировском районе Волгограда бушует природный пожарСмотреть фотографии
17:09
Волгоградская область - "чемпионка" среди регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградцы воспротивились сносу гаражейСмотреть фотографии
16:05
В Крыму задержан находящийся в федеральном розыске волгоградец-рецидивистСмотреть фотографии
15:57
Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домовСмотреть фотографии
15:30
Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом годуСмотреть фотографии
15:29
Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языкуСмотреть фотографии
15:11
В "Единой России" не согласны с введением акцизов на колбасуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 