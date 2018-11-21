



ОК РУСАЛ один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте VIII благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, общий призовой фонд марафона в 2018 году составит 2 млн рублей.

Новогодний марафон направлен на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, детей из приютов и детских домов, тяжелобольных детей, инвалидов, одиноких пожилых людей и ветеранов.

Акция пройдет с 22 ноября по 28 декабря 2018 года в 19 городах России: Анапе, Ачинске, Братске, Бокситогорске, Волгограде, Геленджике, Кандалакше, Каменске-Уральском, Краснодаре, Краснотурьинске, Красноярске, Михайловске, Москве, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Сочи, пос. Таежном Красноярского края и Шелехове.

Участниками марафона станут волонтеры из числа сотрудников различных некоммерческих организаций и компаний, муниципальных учреждений, учащиеся школ, ссузов и вузов, а также инициативные группы горожан. В течение полутора месяцев волонтеры, объединенные в более чем 100 команд, будут проводить мероприятия различных форматов - организовывать городские благотворительные ярмарки и фестивали, мастерские по изготовлению елочных игрушек и новогодних подарков, а также будут приводить в порядок и украшать к Новому году подшефные учреждения и многое другое.

За выполненные в рамках марафона добрые дела волонтерам будут начисляться баллы. Командам, набравшим наибольшее количество баллов, будут вручены денежные сертификаты на сумму до 150 000 рублей, которые можно будет направить на благотворительные цели.

Кроме того, сотрудники предприятий РУСАЛа смогут присоединиться к акции «Добрый дед Мороз», в ходе которой будет организован сбор средств для поддержки нуждающихся. Собранные средства могут пойти и на выполнение доброго дела для своего города. Например, на сооружение небольшого ледового городка, украшение уличной елки, заливку катка во дворе и др. Дополнительно на промплощадках компании пройдет серия творческих мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек и украшений, которые будут переданы в подшефные социальные учреждения или же реализованы на благотворительных ярмарках в рамках марафона.

Третьим направлением марафона «Верим в чудо, творим чудо!» станет благотворительный онлайн-аукцион «Записки на полях», в рамках которого любой желающий сможет приобрести книгу с автографом знаменитости. Онлайн-аукцион будет проходить еженедельно в течение всего марафона на странице акции в сети «ВКонтакте ». Все вырученные средства будут направлены на оказание помощи нуждающимся или переданы специализированным благотворительным фондам. Среди знаменитостей, оставивших автографы, - Егор Крид, «Artik&Asti», группа «Ундервуд», Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Светлана Хоркина, артисты школы-студии МХАТ, Игорь Золотовицкий и другие.

«Традиционно благотворительным марафоном «Верим в чудо, творим чудо!» РУСАЛ завершает сезон волонтёрских проектов всего года. Именно поэтому мы стараемся сделать его самым масштабным и насыщенным событиями проектом, интересным для всех его участников. Поскольку предстоящий новогодний марафон вместе с большой волонтерской активностью будет включать не менее значительное фандрайзинговое направление, для любого неравнодушного жителя нашей страны в Год добровольца в России присоединиться к акции станет еще проще. Мы приглашаем всех желающих стать участником этого предновогоднего чуда», - отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.





Справка. Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит с 2011 года в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ.

За 7 лет участниками проекта стали более 20 000 волонтеров, которые своими силами провели 5200 благотворительных мероприятий в пользу нуждающихся людей и организаций. Общая сумма благотворительных сертификатов составляет 12,2 млн рублей.



