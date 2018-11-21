



Неравнодушные волгоградцы, чем могли, тем помогли семье погорельцев с острова Сарпинский. Как рассказал ИА «Высота 102» активист регионального отделения ОНФ Федор Шляхов, который принял горячее участие в судьбе погорельцев - привозил им продукты и лекарства, решена главная проблема матери и ее сына, оставшихся без жилья в результате пожара. Бывшая хозяйка заброшенного, но относительно пригодного для проживания дома разрешила семье перезимовать в строении, расположенном в том же хуторе Павловский, где, самое главное, есть печка. Не остались безучастными к судьбе пожилых людей и читатели «Высоты 102». На счет, открытый для помощи семье, было перечислено около 100 тысяч рублей. Прозвучали обещания и от властей оказать помощь из муниципального и регионального бюджетов.









Напомним, 57-летний Александр Иванович Ковалев и его 83-летняя мать Лидия Михайловна Мельникова остались без жилья в начале августа. Вспыхнувший пожар уничтожил небольшой деревянный домик, где жила семья – мать с сыном не успели даже захватить документы, выбегая из горящего здания. Женщина и ее сын-инвалид вынуждены были перебраться в неотапливаемый сарай. Бросить уцелевших в пожаре животных семья не могла – у них остались две курицы, козы и несколько собак и кошек. Семья благодарит всех, кто не остался равнодушным к их горю. Средства, которые перечислили им волгоградцы, Александр Иванович и Лидия Михайловна потратят на обустройство в доме, где они собираются зимовать.



