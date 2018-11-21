На заседание Калачевской районной думы Волгоградской области вызвали полицию

Общество 21.11.2018 10:56
6398 19
21.11.2018 10:56
Сегодняшнее заседание Калачевской районной думы Волгоградской области ознаменовалось скандалом и вызовом полицейского наряда. Как сообщила ИА «Высота 102» депутат Береславского сельсовета Наталья Заброда, она и помощник депутата облдумы намеревались принять участие в думских слушаниях, где должен рассматриваться важный, по их мнению, вопрос – о реорганизации школ. Однако, по словам калачевцев, депутаты райдумы приняли решение о запрете видеосъемки слушаний. На предупреждение депутата и помощника депутата облдумы о намерении пожаловаться в прокуратуру на незаконные, на их взгляд, действия депутатов, те ответили, что они «могут жаловаться, кому угодно». После вопроса корреспондента ИА «Высота 102» председателю Калачевской районной думы, на каком основании запрещена видеосъемка, связь с Александром Братухиным прервалась, больше он не отвечал на звонки журналиста. Между тем, Наталья Заброда рассказала, что вынуждена была вызвать полицию в здание районной думы. В настоящее время полицейские опрашивают заявителей, депутаты приняли решение приостановить работу до окончания работы стражей порядка.
Это уже не первый конфликт депутатов районной думы и избирателей. Напомним, не так давно калачевцы пожаловались прокурору района на действия депутатов, которые также не разрешили видеосъемку заседания комиссии по социальной политике и защите прав граждан, где должны были рассмотреть обращение жителей с требованием вынести на повторное обсуждение пенсионную реформу с целью доведения до руководства региона и страны несогласия жителей района с повышением пенсионного возраста. Однако заседание комиссии так и не состоялось. По мнению избирателей, депутаты нарушили не только регламент, но и права граждан и законодательство РФ.
И вот, как стало известно ИА "Высота 102", заседание думы депутаты решили перенести.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29037 11
28.10.2018 19:26
24269 9
06.11.2018 16:04
15225 76
Депутаты Волгоградской гордумы "похоронили" прокурорское представление по рынку ритуальных услуг21.11.2018 13:37
Погорельцы с острова Сарпинский в Волгограде переселяются из сарая в дом21.11.2018 12:31
Кинотеатр «Победа» и стадион «Пищевик» в Волгограде ждет большой ремонт21.11.2018 11:45
В Волгограде фонд капремонта обязали согласовывать с мэрией новый цвет жилых домов21.11.2018 11:38
Новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 22 ноября в Волгограде21.11.2018 11:36
Спикер Волгоградской гордумы Андрей Косолапов призывает к миру в Берлине21.11.2018 09:53
В Волгограде у предпринимателя конфисковали детские игрушки21.11.2018 09:00
В Волгоградской областной думе меняют стулья21.11.2018 08:52
Волгоградцы воспротивились сносу гаражей20.11.2018 16:36
Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домов20.11.2018 15:57
Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом году20.11.2018 15:30
Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языку20.11.2018 15:29
В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и биде20.11.2018 13:11
Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность20.11.2018 11:15
В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионы19.11.2018 17:21
Реклама