На заседание Калачевской районной думы Волгоградской области вызвали полицию





Сегодняшнее заседание Калачевской районной думы Волгоградской области ознаменовалось скандалом и вызовом полицейского наряда. Как сообщила ИА «Высота 102» депутат Береславского сельсовета Наталья Заброда, она и помощник депутата облдумы намеревались принять участие в думских слушаниях, где должен рассматриваться важный, по их мнению, вопрос – о реорганизации школ. Однако, по словам калачевцев, депутаты райдумы приняли решение о запрете видеосъемки слушаний. На предупреждение депутата и помощника депутата облдумы о намерении пожаловаться в прокуратуру на незаконные, на их взгляд, действия депутатов, те ответили, что они «могут жаловаться, кому угодно». После вопроса корреспондента ИА «Высота 102» председателю Калачевской районной думы, на каком основании запрещена видеосъемка, связь с Александром Братухиным прервалась, больше он не отвечал на звонки журналиста. Между тем, Наталья Заброда рассказала, что вынуждена была вызвать полицию в здание районной думы. В настоящее время полицейские опрашивают заявителей, депутаты приняли решение приостановить работу до окончания работы стражей порядка.

Это уже не первый конфликт депутатов районной думы и избирателей. Напомним, не так давно калачевцы пожаловались прокурору района на действия депутатов, которые также не разрешили видеосъемку заседания комиссии по социальной политике и защите прав граждан, где должны были рассмотреть обращение жителей с требованием вынести на повторное обсуждение пенсионную реформу с целью доведения до руководства региона и страны несогласия жителей района с повышением пенсионного возраста. Однако заседание комиссии так и не состоялось. По мнению избирателей, депутаты нарушили не только регламент, но и права граждан и законодательство РФ.

И вот, как стало известно ИА "Высота 102", заседание думы депутаты решили перенести.



