Погибающий от мусора Ворошиловский лес в Волгограде «плачет» по спецтехнике

Экология 21.11.2018 14:01
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21.11.2018 14:01
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области вывезли более 600 кг строительного мусора с территории Ворошиловского лесничества в Дзержинском районе Волгограда. Однако остались десятки подобных залежей строительного и бытового мусора, появление которых, как сообщили ИА «Высота 102» «фронтовики», лежит на совести недобросовестных перевозчиков, экономящих на вывозе и сдаче мусора на официальный полигон.
«Состояние Ворошиловского лесничества таково, что для его полной очистки от всех несанкционированных свалок нужны масштабные работы с привлечением тяжелой техники, самосвалов для вывоза мусора. Подобными экологическими акциями мы акцентируем внимание властей, муниципального учреждения «Горэколес» на вопиющей ситуации в наших городских лесах. Мы неоднократно заявляли, что главная причина свободного доступа нелегалов в лес в том, что утрачена система охраны городских лесов, нет лесников, нет инспекторов. В составе лесного ведомства в настоящее время около 15 сотрудников. Такими ресурсами охранять, санировать лес, вести профилактическую информационную работу, в целом сохранять более 18 тыс. га городских лесов и выполнять полный спектр лесохозяйственных мероприятий невозможно», – считает член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Волгоградской области Константин Глушенок.
По мнению волгоградских активистов Народного фронта, участие общественности в экологических акциях очень важно, однако для предотвращения практики разрастания стихийных свалок в лесах необходимо, в том числе ужесточение штрафных санкций для нарушителей экологического законодательства. На сегодняшний день на интерактивную карту свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» от жителей региона поступило 278 сообщений о несанкционированных свалках в Волгоградской области, 116 из них ликвидированы при участии активистов ОНФ. Остальные находятся в работе и на рассмотрении органов власти.
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