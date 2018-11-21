Происшествия

В Волгограде "Приора" врезалась в маршрутку, есть пострадавшие

Происшествия 21.11.2018 10:17
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21.11.2018 10:17


Двое пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла во вторник вечером напротив дома № 1а по улице Череповецкая. Водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на микроавтобус "Луидор". В результате пассажиры маршрутки - 36-летняя женщина и 24-летняя девушка - с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

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