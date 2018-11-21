Полицейские задержали волгоградца с наркотиками в кармане





Более 10 разовых доз порошкообразного наркотического средства обнаружили волгоградские полицейские у 28-летнего жителя Кировского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, у молодого человека изъяли синтетическое вещество - производное N-метилэфедрона. Обнаружили наркотики во время проверки документов. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что хранил наркотик без цели сбыта для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ - "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере". Максимальное наказание - 3 года тюрьмы.