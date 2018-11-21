Спикер Волгоградской гордумы Андрей Косолапов призывает к миру в Берлине





Председатель Волгоградской гордумы второй день в Берлине участвует в открытии международного выставочного проекта «Сталинград. Призыв к миру». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, Андрей Косолапов вместе с чрезвычайным и полномочным послом РФ в ФРГ Сергеем Нечаевым представили гостям выставки фотодокументальный проект общественной дипломатии, приуроченный к 75-й годовщине Сталинградской победы.

В церемонии открытия проекта в столице Германии приняли участие коллеги председателя Волгоградской гордумы – депутаты партии «Левые» и члены других фракций Бундестага. Фотодокументальная выставка, которую презентовал Косолапов, подготовлена музеем-заповедником «Сталинградская битва» при поддержке администрации Волгоградской области. С проектом в этом году уже познакомились жители Парижа, Дюнкерка, Дижона, Брюсселя и Рима.

Напомним, о своих предыдущих дипломатических миссиях Андрей Косолапов подробно докладывал в сентябре текущего года на региональной конференции партии «Единая Россия». Выступление депутата предваряло голосование партийцев за его кандидатуру на пост спикера городской думы. В прежнем созыве городского собрания Косолапов являлся главой города. Выступая перед политическими соратниками, он рассказал, как продвигал имидж Волгограда на международной арене и защищал историческую правду. «Были достигнуты большие успехи. Мы встряхнули пыль с плеч нашего Волгограда, который начали забывать. На всех континентах заговорили о Волгограде», - заявил Косолапов.

Сегодня в Волгограде состоится заседание городской думы. Председательствовать будет заместитель спикера Владлен Колесников. В основной повестке – 35 вопросов. В том числе, депутаты примут поправки в Устав города, рассмотрят проект Порядка согласования архитектурно-градостроительного облика зданий в Волгограде, а также представление прокурора на тему организации похоронного дела.



