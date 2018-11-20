В Кировском районе Волгограда бушует природный пожар

Происшествия 20.11.2018 18:03
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20.11.2018 18:03
Сегодня в Кировском районе Волгограда произошло возгорание камыша. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального МЧС, пожар начался недалеко от проезжей части на улице Писемского. Сигнал о возгорании поступил в 17:05. Дым и огонь виден в сотнях метрах от очага. Множество очевидцев выложили фото и видеосвидетельства в сеть. На месте уже работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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