Происшествия

В Кировском районе Волгограда бушует природный пожар

Происшествия 20.11.2018 18:03
1841 5
20.11.2018 18:03


Сегодня в Кировском районе Волгограда произошло возгорание камыша. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального МЧС, пожар начался недалеко от проезжей части на улице Писемского. Сигнал о возгорании поступил в 17:05. Дым и огонь виден в сотнях метрах от очага. Множество очевидцев выложили фото и видеосвидетельства в сеть. На месте уже работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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