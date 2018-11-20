Волгоградцы воспротивились сносу гаражей

Общество 20.11.2018 16:36
3019 9
20.11.2018 16:36
Жители Тракторозаводского района Волгограда попросили чиновников администрации отложить снос их гаражей до весны. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие на улице Баумана, несколько дней назад на гаражах появились объявления с требованием убрать их до 22 ноября.
«Это было для нас как гром среди ясного неба. Наш дом мы строили 30 лет назад хозспособом, разрешили нам тогда и гаражи поставить. У кого-то там машины, у кого-то – мебель, которую с дач вывезли на зиму, чтобы не украли, соленья-варенья, картошку, все там храним. Как же мы за неделю успеем все вывезти?» - расстроились горожане. Волгоградцы недоумевают: почему власти только сейчас вспомнили, что их имущество не зарегистрировано? «Мы понимаем, что сейчас во всем городе гаражи зачищают, но почему это надо сделать немедленно, чтобы у людей не было возможности забрать свои вещи?» - с таким вопросом, а также с просьбой отложить снос гаражей до весны люди пришли в администрацию Тракторозаводского района. Официального ответа на их обращение они еще не получили, неофициально волгоградцам сказали, что надеяться им не на что.
Между тем, 30 металлических гаражей находятся на бесхозной территории, которая не пригодна для строительства. «Да и парк здесь вряд ли нам разобьют, эта земля быстро превратится в помойку, - предполагают волгоградцы. – Но, видимо, главное для чиновников – разрушить и снести, а там и трава не расти».
К слову, еще до того, как людям сообщили о том, что их гаражи идут под снос, на металлических коробках появились объявления с предложениями о платных услугах по "распилке" гаражей. «Интересно, мы еще ничего не знали, что хотят сделать с нашими гаражами, а уже кто-то оказался более осведомленным о планах чиновников», - рассуждают горожане.
Но надежды на проявление человеколюбия со стороны районных чиновников люди особо не питают. Кто-то уже начал потихоньку вывозить скарб. Но людям, которые всю жизнь честно работали, оставшись с маленькой пенсией, обидно, что их вот так легко лишают даже того немного, что у них было.
Напомним, в Волгограде уже снесены сотни гаражей, которые чиновники посчитали незаконными постройками. Проблем у жителей близлежащих домов после этого лишь прибавляется. Как правило, территория после демонтажа гаражей не благоустраивается, мало того, она становится опасной для окружающих из-за торчащих из-под земли кусков арматуры, стекла, а также открытых глубоких подвалов.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
28987 11
28.10.2018 19:26
24208 9
06.11.2018 16:04
15115 76
Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домов20.11.2018 15:57
Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом году20.11.2018 15:30
Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языку20.11.2018 15:29
В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и биде20.11.2018 13:11
Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность20.11.2018 11:15
В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионы19.11.2018 17:21
В Волгограде управляющая компания установила видеоловушки около мусорных баков19.11.2018 16:38
Густой пар окутал жилой дом в Волгограде из-за бездействия коммунальщиков19.11.2018 16:17
Супердевочка из Волжского попала в Книгу рекордов России19.11.2018 13:50
Волгоградская область примет на временное проживание 1 тысячу иностранцев19.11.2018 12:27
В Волгограде снесут павильон «Ты это, заходи если че»19.11.2018 10:57
Очередная УК в Волгограде и ее руководитель заплатят 150 000 рублей штрафа за плохую работу19.11.2018 10:47
Новые жилые районы в Котельниково Волгоградской области обеспечивают современными коммуникациями19.11.2018 10:15
Скандально известного застройщика «Парка Европейского» в Волгограде хотят вывести из банкротства18.11.2018 15:25
В Волгоградской области коллекторы разослали «письма счастья» должникам фонда капремонта18.11.2018 11:58
Реклама