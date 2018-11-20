Общество

Волгоградцы воспротивились сносу гаражей

Общество 20.11.2018 16:36
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20.11.2018 16:36


Жители Тракторозаводского района Волгограда попросили чиновников администрации отложить снос их гаражей до весны. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие на улице Баумана,  несколько дней назад  на гаражах появились объявления с требованием убрать их до 22 ноября.
«Это было для нас как гром среди ясного неба. Наш дом мы строили 30 лет назад хозспособом, разрешили нам тогда и гаражи поставить. У кого-то там машины, у кого-то – мебель, которую с дач вывезли на зиму, чтобы не украли, соленья-варенья, картошку, все там храним. Как же мы за неделю успеем все вывезти?» - расстроились горожане. Волгоградцы недоумевают: почему власти только сейчас вспомнили, что их имущество не зарегистрировано? «Мы понимаем, что сейчас во всем городе гаражи зачищают, но почему это надо сделать немедленно, чтобы у людей не было возможности забрать свои вещи?» - с таким вопросом, а также с просьбой отложить снос гаражей до весны люди пришли в администрацию Тракторозаводского района. Официального ответа на их обращение они еще не получили, неофициально волгоградцам сказали, что надеяться им не на что.
Между тем, 30 металлических гаражей находятся на бесхозной территории, которая не пригодна для строительства. «Да и парк здесь вряд ли нам разобьют, эта земля быстро превратится в помойку, - предполагают волгоградцы. – Но, видимо, главное для чиновников – разрушить и снести, а там и трава не расти».
К слову, еще до того, как людям сообщили о том, что их гаражи идут под снос, на металлических коробках появились объявления с предложениями о платных услугах по "распилке"  гаражей. «Интересно, мы еще ничего не знали, что хотят сделать с нашими гаражами, а уже кто-то оказался более осведомленным о планах чиновников», - рассуждают горожане. 
Но надежды на проявление человеколюбия со стороны районных чиновников люди особо не питают. Кто-то уже начал потихоньку вывозить скарб. Но людям, которые всю жизнь честно работали, оставшись с маленькой пенсией, обидно, что их вот так легко лишают даже того немного, что у них было. 
Напомним, в Волгограде уже снесены сотни гаражей, которые чиновники посчитали незаконными постройками. Проблем у жителей близлежащих домов после этого лишь прибавляется. Как правило, территория после демонтажа гаражей не благоустраивается, мало того, она становится опасной для окружающих из-за торчащих из-под земли кусков арматуры, стекла, а также открытых глубоких подвалов. 

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