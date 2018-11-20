Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домов





Порядок обязательного согласования внешнего облика зданий готовятся утвердить в Волгоградской гордуме. Как сообщает ИА «Высота 102» нашумевший проект, который с весны текущего года несколько раз перерабатывался, включен в повестку дня заседания думы, которое состоится завтра, 21 ноября. Разрешение на реконструкцию фасадов (будь то обустройство крыльца магазина, установка сплит-системы или остекление балкона) должны будут получать только обладатели квадратных метров в новостройках, а также в строениях, которые подвергают реконструкции. Ранее предполагалось, что норма будет распространяться на весь многоквартирный жилой фонд. Появление данного документа власти объяснили стремлением избавить фасады домов от нелепой рекламы, неэстетичных вывесок. Входные группы в магазины или салоны красоты, как полагают чиновники, должны не выбиваться из архитектурного облика города, а гармонично в него вписываться.

Первоначальная версия проекта была явно сырой и вызвала ряд нареканий у депутатов гордумы. Так, не ясен был механизм оформления разрешительной документации. В новой редакции разработчики прописали требования к форме и составу эскизного проекта, разработали типовую форму паспортов фасадов. Подготовка пакета документов потребует финансовых затрат от собственников недвижимости. А вот само согласование архитектурно-градостроительного облика здания будет бесплатным. Уполномоченным органом, в который нужно будет обращаться, станет департамент по градостроительству и архитектуре. Данные новшества не коснутся индивидуального и аварийного жилья, объектов культурного населения и нестационарной торговли.







