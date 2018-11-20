Общество

Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языку

Общество 20.11.2018 15:29
333 0
20.11.2018 15:29


Пятиклассник Максим Вячеслав из волгоградской школы №10 стал призером 3 степени Межрегиональной образовательной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Autumn 2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Skyeng, школьник набрал 100 баллов из 100 возможных и показал один из наивысших результатов среди 102 тыс. 300 учеников из 9 тыс. 550 школ России. Для победы Максиму не хватило скорости: его время прохождения олимпиады оказалось чуть больше, чем у других 100-балльников. 
Волгограду не удалось войти даже в топ-20 – средний балл волгоградских школьников составляет всего 44,3. Результаты школьников из Москвы и Петербурга также не позволили обеим столицам войти в рейтинг топ-20 – в этих городах средний показатель насчитывает 49,3 балла. Хуже всего английский язык знают в Пензе, Томске и в Уфе – здесь средний балл составил 32,2 из 100 возможных. Лучшие результаты показали школьники Смоленска, Саратова, Краснодара, Белгорода, Ставрополя, Оренбурга, Жуковского, Астрахани, Ухты, Элисты. 
Впервые соревновались младшие школьники со 2 по 4 класс. Для них были разработаны специальные задания, проверяющие знание английского языка через компьютерную игру. Участники с 5 по 8 класс выполняли задания, развивающие навыки XXI века: находить нестандартные решения, проявлять творческий интеллект, цифровое и дизайн-мышление. А задания для 9-11 классов были разработаны специально для подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. 
Победители олимпиады получат призы: образовательные поездки на Мальту, путевки в английский лагерь, электронные книги, онлайн-курсы, портативные клавиатуры и колонки, полезную литературу.

 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
28987 11
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
24208 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
15115 76
Общество
20.11.2018 16:36
Общество 20.11.2018 16:36
3021 9 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 15:57
Общество 20.11.2018 15:57
2526 5 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 15:30
Общество 20.11.2018 15:30
1430 16 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 13:11
Общество 20.11.2018 13:11
2645 26 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 11:15
Общество 20.11.2018 11:15
3594 2 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 17:21
Общество 19.11.2018 17:21
9355 55 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 16:38
Общество 19.11.2018 16:38
2887 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 16:17
Общество 19.11.2018 16:17
4262 3 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 13:50
Общество 19.11.2018 13:50
3290 8 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 12:27
Общество 19.11.2018 12:27
2007 10 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:57
Общество 19.11.2018 10:57
3375 13 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:47
Общество 19.11.2018 10:47
1285 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:15
Общество 19.11.2018 10:15
792 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2018 15:25
Общество 18.11.2018 15:25
2942 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2018 11:58
Общество 18.11.2018 11:58
4501 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:03
В Кировском районе Волгограда бушует природный пожарСмотреть фотографии
17:09
Волгоградская область - "чемпионка" среди регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградцы воспротивились сносу гаражейСмотреть фотографии
16:05
В Крыму задержан находящийся в федеральном розыске волгоградец-рецидивистСмотреть фотографии
15:57
Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домовСмотреть фотографии
15:30
Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом годуСмотреть фотографии
15:29
Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языкуСмотреть фотографии
15:11
В "Единой России" не согласны с введением акцизов на колбасуСмотреть фотографии
14:30
Экс-директор благотворительного фонда в Волгограде Денис Землянский осужден за мошенничество Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде эпично горит свалка рядом с жилыми домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музейСмотреть фотографии
13:11
В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и бидеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде у элитной иномарки в ДТП оторвало колесоСмотреть фотографии
12:51
Россельхозбанк: льготный режим кредитования обеспечил своевременное проведение сезонных работСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троихСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде осудили мошенника за продажу чужого жильяСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде задержали автовораСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюрСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области на животноводческой стоянке в куче навоза нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:32
Черный день волгоградского «Красного Октября»Смотреть фотографии
11:15
Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность Смотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом берег у поселка укрепили после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
10:24
Бомбу времен войны нашли на территории бывшего тракторного завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходовСмотреть фотографии
09:52
Жительница Волгограда оказалась в больнице после поездки в пассажирском автобусеСмотреть фотографии
09:31
КСП Волгограда увидела потенциал для роста доходов «Метроэлектротранса»Смотреть фотографии
09:12
«Ростелеком» пригласил юных фигуристов на соревнования мастеров за опытомСмотреть фотографии
09:03
Установлена причина пожара на складе туалетной бумаги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
В Волгограде жильцы залитого кипятком дома терпят бедствие Cмотреть видео
18:39
В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 