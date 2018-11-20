Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языку

Общество 20.11.2018 15:29
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20.11.2018 15:29
Пятиклассник Максим Вячеслав из волгоградской школы №10 стал призером 3 степени Межрегиональной образовательной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Autumn 2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Skyeng, школьник набрал 100 баллов из 100 возможных и показал один из наивысших результатов среди 102 тыс. 300 учеников из 9 тыс. 550 школ России. Для победы Максиму не хватило скорости: его время прохождения олимпиады оказалось чуть больше, чем у других 100-балльников.
Волгограду не удалось войти даже в топ-20 – средний балл волгоградских школьников составляет всего 44,3. Результаты школьников из Москвы и Петербурга также не позволили обеим столицам войти в рейтинг топ-20 – в этих городах средний показатель насчитывает 49,3 балла. Хуже всего английский язык знают в Пензе, Томске и в Уфе – здесь средний балл составил 32,2 из 100 возможных. Лучшие результаты показали школьники Смоленска, Саратова, Краснодара, Белгорода, Ставрополя, Оренбурга, Жуковского, Астрахани, Ухты, Элисты.
Впервые соревновались младшие школьники со 2 по 4 класс. Для них были разработаны специальные задания, проверяющие знание английского языка через компьютерную игру. Участники с 5 по 8 класс выполняли задания, развивающие навыки XXI века: находить нестандартные решения, проявлять творческий интеллект, цифровое и дизайн-мышление. А задания для 9-11 классов были разработаны специально для подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ.
Победители олимпиады получат призы: образовательные поездки на Мальту, путевки в английский лагерь, электронные книги, онлайн-курсы, портативные клавиатуры и колонки, полезную литературу.
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