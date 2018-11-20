В "Единой России" не согласны с введением акцизов на колбасу





ТАСС. 19.10.2018

Координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко выразила мнение, что вводить акцизы на колбасные изделия не следует, вместо этого надо бороться с фальсифицированной продукцией и пропагандировать принципы здорового питания.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски. В случае введения нового акциза килограмм докторской колбасы может подорожать в среднем на 160 рублей, отмечается в сообщении издания. В Минсельхозе выступили против этой инициативы.

"На мой взгляд, начинать стоит с тотального удаления с полок и прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров, с упрощения доступа в розничные сети продуктов наших фермеров и других локальных производителей, с пропаганды моды на здоровое, при этом доступное, питание. Инициатива по дополнительному акцизу на колбасы, сосиски и другое переработанное красное мясо вряд ли окажет положительное влияние на ситуацию с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом", - приводит слова Кувычко пресс-служба "Единой России" в понедельник.

По мнению депутата, надо вводить правильное, сбалансированное питание в учебных, социальных и лечебных учреждениях, продавать качественные продукты, создавать доступную инфраструктуру для ведения здорового образа жизни. "При таком комплексном подходе мы сохраним здоровье нации без дополнительной фискальной нагрузки на бизнес и, как следствие, роста стоимости продуктов", - подчеркнула Кувычко.



