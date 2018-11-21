Общество

В Волгоградской областной думе меняют стулья

Общество 21.11.2018 08:52
302 4
21.11.2018 08:52


Партию новых стульев и кресел заказала Волгоградская областная дума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, всего региональному парламенту требуется 50 предметов мебели. Тридцать стульев для посетителей – самые простые из мебельного гарнитура. Также областной думе понадобились 10 кресел с обивкой из ткани, с механизмом качания, с максимальной нагрузкой в 120 килограммов. Еще 5 кресел должны выдерживать нагрузку в 150 килограммов. А еще 5 кресел должны быть сделаны из натуральной кожи. На покупку мебели из бюджета области выделено около 500 тысяч рублей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
29018 11
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
24242 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
15168 76
Общество
21.11.2018 09:53
Общество 21.11.2018 09:53
155 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2018 09:00
Общество 21.11.2018 09:00
495 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 16:36
Общество 20.11.2018 16:36
5192 11 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 15:57
Общество 20.11.2018 15:57
3509 9 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 15:30
Общество 20.11.2018 15:30
2978 21 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 15:29
Общество 20.11.2018 15:29
732 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 13:11
Общество 20.11.2018 13:11
3180 30 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2018 11:15
Общество 20.11.2018 11:15
3930 2 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 17:21
Общество 19.11.2018 17:21
10364 55 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 16:38
Общество 19.11.2018 16:38
3014 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 13:50
Общество 19.11.2018 13:50
3365 8 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 12:27
Общество 19.11.2018 12:27
2063 10 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:57
Общество 19.11.2018 10:57
3462 13 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:47
Общество 19.11.2018 10:47
1326 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:15
Общество 19.11.2018 10:15
819 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:01
Полицейские задержали волгоградца с наркотиками в карманеСмотреть фотографии
09:53
Спикер Волгоградской гордумы Андрей Косолапов призывает к миру в БерлинеСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде ищут спровоцировавшего ДТП с троллейбусом водителя-лихачаСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде у предпринимателя конфисковали детские игрушкиСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской областной думе меняют стульяСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде сборщики металла узнали о сносе гаражей раньше владельцев Cмотреть видео
18:03
В Кировском районе Волгограда бушует природный пожарСмотреть фотографии
17:09
Волгоградская область - "чемпионка" среди регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградцы воспротивились сносу гаражейСмотреть фотографии
16:05
В Крыму задержан находящийся в федеральном розыске волгоградец-рецидивистСмотреть фотографии
15:57
Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домовСмотреть фотографии
15:30
Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом годуСмотреть фотографии
15:29
Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языкуСмотреть фотографии
15:11
В "Единой России" не согласны с введением акцизов на колбасуСмотреть фотографии
14:30
Экс-директор благотворительного фонда в Волгограде Денис Землянский осужден за мошенничество Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде эпично горит свалка рядом с жилыми домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музейСмотреть фотографии
13:11
В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и бидеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде у элитной иномарки в ДТП оторвало колесоСмотреть фотографии
12:51
Россельхозбанк: льготный режим кредитования обеспечил своевременное проведение сезонных работСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троихСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде осудили мошенника за продажу чужого жильяСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде задержали автовораСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюрСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области на животноводческой стоянке в куче навоза нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:32
Черный день волгоградского «Красного Октября»Смотреть фотографии
11:15
Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность Смотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом берег у поселка укрепили после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
10:24
Бомбу времен войны нашли на территории бывшего тракторного завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 