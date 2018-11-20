К 6 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен бывший исполнительный директор благотворительного фонда Денис Землянский. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение сегодня вынес Центральный районный суд Волгограда.

Землянский признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Следствием и судом установлено, что он в 2015 году за счет средств фонда приобрел две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста.

Несмотря на то, что фактическая стоимость указанного имущества составляла чуть более 5 млн рублей, исполнительный директор, путем обмана председателя попечительского совета фонда и его учредителей, приобрел имущество за 11 млн 750 тыс рублей.

При этом, на момент совершения сделки квартиры находились в непригодном для целевого использования состоянии, а продавцами являлись супруга обвиняемого и его знакомый, которые владели долями в квартире.

Полученными по сделке деньгами в сумме 5 млн 120 тыс рублей и векселями на сумму 6 млн 600 тыс рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быт обжалован.

До этого, напомним, Денис Землянский уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда. Он был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии, откуда периодически пытался освободиться досрочно.



