Расследования

Экс-директор благотворительного фонда в Волгограде Денис Землянский осужден за мошенничество

Расследования 20.11.2018 14:30
6912 12
20.11.2018 14:30


К 6 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен бывший исполнительный директор благотворительного фонда Денис Землянский. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение сегодня вынес Центральный районный суд Волгограда. 
Землянский признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Следствием и судом установлено, что он в 2015 году за счет средств фонда приобрел две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста. 
Несмотря на то, что фактическая стоимость указанного имущества составляла чуть более 5 млн рублей, исполнительный директор, путем обмана председателя попечительского совета фонда и его учредителей, приобрел имущество за 11 млн 750 тыс рублей. 
При этом, на момент совершения сделки квартиры находились в непригодном для целевого использования состоянии, а продавцами являлись супруга обвиняемого и его знакомый, которые владели долями в квартире. 
Полученными по сделке деньгами в сумме 5 млн 120 тыс рублей и векселями на сумму 6 млн 600 тыс рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быт обжалован.
До этого, напомним, Денис Землянский уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда. Он был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии, откуда периодически пытался освободиться досрочно. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской области
04.11.2018 19:05
40152 0
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО)
04.11.2018 12:21
35572 2
В Волжском застройщики ЖК «АхтубаСитиПарк» пошли под суд
25.10.2018 17:43
11896 5
Расследования
20.11.2018 12:38
Расследования 20.11.2018 12:38
803 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.11.2018 09:03
Расследования 20.11.2018 09:03
4975 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.11.2018 15:48
Расследования 19.11.2018 15:48
4077 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.11.2018 10:01
Расследования 19.11.2018 10:01
2949 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.11.2018 16:30
Расследования 16.11.2018 16:30
22091 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.11.2018 10:55
Расследования 16.11.2018 10:55
4054 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.11.2018 14:38
Расследования 15.11.2018 14:38
11012 53 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.11.2018 12:46
Расследования 15.11.2018 12:46
6689 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.11.2018 11:27
Расследования 15.11.2018 11:27
3191 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.11.2018 11:06
Расследования 15.11.2018 11:06
31547 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.11.2018 10:31
Расследования 15.11.2018 10:31
5772 38 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.11.2018 10:23
Расследования 15.11.2018 10:23
1801 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.11.2018 16:50
Расследования 14.11.2018 16:50
3038 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.11.2018 15:50
Расследования 14.11.2018 15:50
12579 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.11.2018 14:32
Расследования 14.11.2018 14:32
1345 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:03
В Кировском районе Волгограда бушует природный пожарСмотреть фотографии
17:09
Волгоградская область - "чемпионка" среди регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградцы воспротивились сносу гаражейСмотреть фотографии
16:05
В Крыму задержан находящийся в федеральном розыске волгоградец-рецидивистСмотреть фотографии
15:57
Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домовСмотреть фотографии
15:30
Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом годуСмотреть фотографии
15:29
Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языкуСмотреть фотографии
15:11
В "Единой России" не согласны с введением акцизов на колбасуСмотреть фотографии
14:30
Экс-директор благотворительного фонда в Волгограде Денис Землянский осужден за мошенничество Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде эпично горит свалка рядом с жилыми домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музейСмотреть фотографии
13:11
В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и бидеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде у элитной иномарки в ДТП оторвало колесоСмотреть фотографии
12:51
Россельхозбанк: льготный режим кредитования обеспечил своевременное проведение сезонных работСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троихСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде осудили мошенника за продажу чужого жильяСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде задержали автовораСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюрСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области на животноводческой стоянке в куче навоза нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:32
Черный день волгоградского «Красного Октября»Смотреть фотографии
11:15
Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность Смотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом берег у поселка укрепили после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
10:24
Бомбу времен войны нашли на территории бывшего тракторного завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходовСмотреть фотографии
09:52
Жительница Волгограда оказалась в больнице после поездки в пассажирском автобусеСмотреть фотографии
09:31
КСП Волгограда увидела потенциал для роста доходов «Метроэлектротранса»Смотреть фотографии
09:12
«Ростелеком» пригласил юных фигуристов на соревнования мастеров за опытомСмотреть фотографии
09:03
Установлена причина пожара на складе туалетной бумаги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
В Волгограде жильцы залитого кипятком дома терпят бедствие Cмотреть видео
18:39
В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 