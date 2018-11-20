Общество

Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом году

Общество 20.11.2018 15:30
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20.11.2018 15:30


Сегодня комитет тарифного регулирования Волгоградской области напомнил жителям региона о повышении в 2019 году ставки НДС с 18% до 20% за коммунальные услуги. С учетом повышения НДС с 1 января тарифы на коммунальные услуги будут увеличены на 1,7%. Второе повышение - на 2,4 процента - произойдет с 1 июля 2019 года. Согласно двухэтапному повышению тарифов, за год они вырастут в общей сложности на 4,1 процента. 
До сих пор тарифы ЖКХ индексировались только раз в год, с 1 июля, разбивка на два этапа используется впервые. Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала средний уровень в четыре процента. 
Для каждого региона устанавливаются предельные индексы повышения тарифов ЖКХ, которые не могут быть превышены. Как заявляют в комитете по тарифам, в волгоградском регионе «…сохраняется порядок утверждения тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июля в рамках предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям в размере от 2,4% до 4,8%».
Напомним, с 1 января будущего года в Волгоградской области вырастет с 5,9 рубля до 6,13 рубля за один квадратный метр в месяц  и плата за капремонт многоквартирных домов. Начнут действовать и новые тарифы на вывоз мусора. Правда, в Волгоградской области они до сих пор не утверждены. 
Фото сайта комитета тарифного регулирования Волгоградской области.
  

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